Winter Triathlon: Il valdostano Lamastra d'argento agli Europei

Dietro al re sventola la bandiera tricolore. Giuseppe Lamastra (Trisports.it Team) conquista una preziosissima medaglia d'argento ai Campionati Europei di Winter Triathlon di Cheile Gradistei, in Romania, tagliando alle spalle dello zar della disciplina, il russo Pavel Andreev, ancora sul tetto d'Europa. Per Pippo, campione italiano a Cogne, la conferma delle grandi doti e del livello raggiunto nel corso di questa stagione, aspetti che gli hanno consentito di replicare l'impresa dello scorso anno, salendo nuovamente sul secondo gradino del podio continentale. Medaglia di bronzo per il rumeno Viorel Palici che completa il prestigioso terzetto.

Franco Pesavento (Thermae Sport PD), quinto assoluto al traguardo, si conferma il migliore Under 23 della specialità e, dopo aver calato la doppietta iridata nella sua Asiago, si riprende anche il titolo continentale di categoria.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Daniel Antonioli (C.S. Esercito) chiude al sesto posto, ottava posizione per Alessandro Saravalle (Trisports.it Team). Non ha gareggiato Sandra Mairhofer (Granbike Veloclub), non partita per la Romania.

“Una grande Italia anche agli Europei – commenta raggiante il tecnico del Winter Triathlon Marco Bethaz – L'argento di Lamastra è stato sorprendente: quest'anno è andato fortissimo, ma è sempre rimasto giù dal podio negli eventi internazionali. In Romania invece si è davvero superato, ha lottato con i russi fino alla fine e ha conquistato uno stupendo e prezioso argento. Bene anche Pesavento, il quale doveva sopportare il peso del favorito d'obbligo tra gli Under 23, visto il successo iridato di Asiago: sta migliorando e il prossimo anno sarà pronto per il salto tra gli élite. La nostra stagione, sempre molto compressa, va dunque in archivio – aggiunge Bethaz – come ormai consuetudine, abbiamo puntato tutto sui principali eventi internazionali raccogliendo davvero un buon bottino di risultati: ai Mondiali ci siamo difesi bene e, piazzando diversi acuti e centrando un bell'argento nella Mixed Relay, ci siamo dimostrati una delle nazioni più competitive alle spalle della super potenza russa, mentre gli Europei, sono arrivate altre due medaglie da cui spicca il capolavoro del campione italiano Lamastra nella gara individuale. L'Italia del Winter Triathlon ha risposto 'presente' in questo 2020”.