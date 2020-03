Brignone quinta italiana nella storia a vincere una coppa di specialità dopo Compagnoni, Kostner, Karbon e Goggia

Nella storia della Coppa del mondo di sci alpino, l'Italia è salita sul gradino più alto della classifica generale per sei volte. Il merito maggiore è da attribuire a Gustavo Thoeni, vincitore per quattro volte nel 1971, 1972, 1973 e 1975. Dietro a lui si piazzano Piero Gros (una vittoria nel 1974) e Alberto Tomba (un trionfo nel 1995). Gustavo è salito altre tre volte sul podio (secondo nel 1974, terzo nel 1970 e 1976), mentre Piero è arrivato secondo nel 1976 e Alberto si è piazzato secondo nel 1988, 1991 e 1992 e terzo nel 1989 e 1994. La Coppa del mondo di supergigante maschile torna invece in Italia grazie a Dominik Paris, 24 anni dopo la prima e unica vittoria di Peter Runggaldier. Le coppe di specialità si aggiornano in questo modo a 21.



In campo femminile l'impresa è stata sfiorata da Karen Putzer nella stagione 2002/03, con un secondo posto che ha rappresentato fino a quest’anno il miglior risultato nella storia dello sci femminile italiano, in attesa di capire fino a dove si spingerà Federica Brignone nella stagione in corso. Nessun'altra azzurra è mai stata capace di arrivare nelle prime tre, solamente Isolde Kostner e Deborah Compagnoni hanno sfiorato l'impresa arrivando quarte in due occasioni.



La statistica prende in considerazione anche le vittorie e i podi ottenuti nelle singole specialità: fra i maschi i successi parziali sono venti (otto in gigante, otto in slalom, uno in supergigante, uno in combinata e due in discesa), le donne sono arrivate a quota sei (tre in discesa, due in gigante e una in combinata).









ATLETA



CdM GENERALE



CdM DI SPECIALITA'



Gustav Thoeni



1971: 1

1972: 1

1973: 1

1975: 1

1974: 2

1970: 3

1976: 3

1977: 6

1979: 9



1970: GS 1

1971: GS 1 1971: SL 2

1972: GS 1

1973: SL 1

1974: GS 3 1974: SL 1

1975: SL 3

1976: GS 2 1976: SL 3



Alberto Tomba



1995: 1

1988: 2

1991: 2

1992: 2

1989: 3

1994: 3

1993: 5

1996: 5

1990: 9



1988: GS 1 1988: SL 1

1991: GS 1

1992: GS 1 1992: SL 1

1994: SL 1

1995: GS 1 1995: SL 1

1989: SL 2

1990: SL 2

1993: GS 2 1993: SL 2

1996: SL 2



Piero Gros



1974: 1

1976: 2

1975: 4

1977: 4

1979: 4

1978: 8

1973: 10



1974: GS 1

1975: GS 2 1975: SL 2

1976: GS 3 1976: SL 2



Kristian Ghedina



1997: 4

2000: 4

1995: 7

2002: 10



1995: DH 2

1997: DH 2

2000: DH 2

2002: DH 3



Herbert Plank



1978: 5

1975: 7

1976: 7

1980: 8

1974: 9



1976: DH 2

1974: DH 3

1975: DH 3

1978: DH 3

1980: DH 3



Michael Mair



1988: 10



1988: DH 2

1986: DH 3



Richard Pramotton



1987: 5



1987: GS 3



Rolando Thoeni



1972: 7



1972: SL 3



Peter Runggaldier



1995: SG 1



Marcello Varallo



1973: DH 3



Werner Perathoner



1995: SG 3



Erwin Stricker



1974: 6



Roberto Erlacher



1987: 8



Alex Giorgi



1984: 9



Mauro Bernardi



1978: 10



Paolo De Chiesa



1975: 10



Giorgio Rocca



2006: SL 1



Massimiliano Blardone



2004: GS 3



2006: GS 2



2007: GS 2

2012: GS 3



Peter Fill



2007: 6

2009: 10

2016: 10



2016: DH 1

2017: DH 1

2018: AC 1



Manfred Moelgg



2008: 4



2008: SL 1

2008: GS 3

2017: SL 3



Werner Heel



2009: SG 2



2010: DH 3



Matteo Marsaglia



2013: SG 2



Dominik Paris





2019: 4



2016: 6

2015: 7



2013: DH 3

2015: SG 2

2016: DH 3

2017: DH 3

2019: SG 1

2019: DH 2