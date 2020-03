Fondo: La Cdm torna in Norvegia: mercoledì le sprint a Drammen, nel weekend le distance a Oslo

Archiviata la tappa finlandese di Lahti, la Cdm di fondo fa ritono in Norvegia per una settimana intensa. Si comincerà mercoledì a Drammen con le sprint (qualifiche alle ore 13, fase ad eliminazione diretta a partire dalle ore 15,30) per poi proseguire ad Oslo nel weekend con due Mass Start.

Per il doppio appuntamento in terra scandinava il direttore tecnico italiano, Marco Selle, ha convocato sette atleti tra cui Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Stefan Zelger, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Mattia Armellini, quest'ultimo reduce dall'argento nella sprint valida per Mondiali Under 23 di scena in questi giorni a Oberwiesenthal, in Germania.

Nel 2014 Maicol Rastelli conquistò un ottimo terzo posto nella sprint maschile di Drammen, mentre ad Oslo diversi azzurri hanno centrato il podio nel corso della storia: l'ultimo è stato Pietro Cottrer Piller, secondo nel 2010 nella 50 km.

Tra le donne invece, spicca il successo di Stefania Belmondo, capace di imporsi il 16 marzo del 2002 in una Mass Start di trenta chilometri.