Sci: Tutto pronto a Cogne per i Mondiali Master di Fondo

Il comitato organizzatore Events In Cogne si è riunito ieri venerdì 28 febbraio, per un confronto con la Regione, il Comune di Cogne e il locale Consorzio degli Operatori Turistici, per fare il punto della situazione in vista dei Campionati Mondiali Master di sci di fondo. Una riunione doverosa in questi giorni in cui moltissimi eventi sportivi hanno dovuto, nel resto d'Italia, modificare la loro programmazione, a seguito dell’emergenza Coronavirus, situazione non verificatasi in Valle d'Aosta.