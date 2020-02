Sci nordico: CdM; De Fabiani 20esimo nell’Individuale tc di Lahti

Una partenza a ritmo elevato, che al quarto chilometro valeva la ‘Top ten’ e chiusuradella 15 km Individuale in tecnica classica in leggero calo vale la ventesima posizione aFrancesco De Fabiani nella tappa di Coppa del Mondo di Fondo, a Lahti (Finlandia).

La vittoria è andata all’atleta di casa, Ilvi Niskanen (32’15”5) a precedere di 1021 il russo Alexander Bolshunov e di 28”8 il norvegese Hans Christer Holund. Miglior azzurro, 17°,Giandomenico Salvadori (a 1’30”9); 20° Francesco De Fabiani (Cse; 33’51”8; a 1’36”3); 25°Paolo Ventura (Cse; 34’12”5); 34° Stefano Gardener e 37° Dietmar Noeckler.Domani, dalle 12.30, la Staffetta 4x7,5 km mista.

CMJ Sci nordico

Si alza il sipario dei Campionati Mondiali Juniores di Fondo di Oberwiesenthal (Germania) con la Sprint a tecnica libera, vinta dalla svedese Louise Lindstroem, a precede lapolacca Izabela Marcisz e la svizzera Siri Wigger. Non si qualificano per le batterie dei quartidi finale, rispettivamente 50° e 52°, Federica Cassol e Emilie Jeantet (Cse). In programma domani la Sprint riservata agli Under 23.

CdM Sci alpino

Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, oggi, a Hinterstoder (Austria),vinta dall’atleta di casa Vincent Kriechmayr (1’33”08). Al 21° posto Matteo Marsaglia (Cse;1’36”50); 40° Guglielmo Bosca (Cse; 1’37”89).CMM Sci nordicoCancellata l’edizione 2020 dei Campionati Mondiali Master di Fondo, rassegna inprogramma a Cogne, dal 5 al 14 marzo.



CE Biathlon

Sprint nel programma della penultima giornata dei Campionati Europei di Biathon, a

Minsk-Raubichi (Bielorussia). Al maschile, successo del russo Matvey Eliseev (23’46”4; 1 0). Miglior azzurro, 23°, Thierry Chenal (Cse; 25’15”1; a 1’28”7; 1 0); 54° Giuseppe Montello (Cse); 69° Daniele Cappellari; 71° Saverio Zini (Cse). In campo femminile, successo della svedese Elisabeth Hoegberg (22’39”6; 1 0). Miglior azzurra, 52°, Nicole Gontier (Cse; 25’16”8; a 2’37”2; 2 2); 62° Irene Lardschneider; 64° Alexia Runggaldier.

Chiusura della rassegna continentale, domani, alle 10.30 maschile, alle 12.30 la

femminile, con la disputa dell’Inseguimento; al via i migliori 60 della Sprint odierna.