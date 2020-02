Sci: Calendario gare in Valle d'Aosta

Non solo Coppa del Mondo femminile, nel panorama delle gare di sci in Valle d'Aosta: sono 16 gli appuntamenti agonistici in calendario da domani sino a martedì 10 marzo.

Gli appuntamenti:

Sabato 29, dalle 10.30 sulla Franco Berthod di La Thuile, il SuperG della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor.

Domenica 1, dalle 11.15 sulla Franco Berthod di La Thuile, il SuperG e lo Slalom della Combinata di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor.

Domenica 1, a Lignan di St-Barthélemy, il Gran Tor, 30 km in classico Mass start, organizzato dallo Sc Saint-Barthélemy, circuito Seniores.

Giovedì 5, dalle 9.30 sulla Vascotcha di Antagnod, SuperG Fis femminile, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Domenico Origone.

Venerdì 6, dalle 9.30 sulla Vascotcha di Antagnod, SuperG Fis maschile, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Domenico Origone.

Venerdì 6, (recupero di Champorcher) e sabato 7, dalle 9.30 sulla Bellevue di Pila, due Giganti Master, organizzati dal Master Ski Team, Master Cup Asiva.

Sabato 7, dalle 9.30 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Fis maschile e femminile, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo omonimo.

Sabato 7, dalle 9.30, a Chamois, il Gigante Allievi e Ragazzi riservato ai non qualificati ai Campionati regionali, organizzato dallo Sc Chamois, coppa dell’amministrazione comunale.

Sabato 7 e domenica 8, a Cogne, le prime due gare dei Campionati Mondiali Master, la Mass start in classico e la Mass start skating, organizzate dallo Sc Gran Paradiso.

Domenica 8, dalle 10.30, sulla Bellevue di Pila, Gymkana riservata ai Baby ½ e BabySprint, circuito UniCredit, organizzata dallo Sc Pila, trofeo Tecnitalia.

Domenica 8, dalle 10 a Crevacol, Gymkana veloce riservata ai Cuccioli ½, circuito Les Maisons des Alpes, organizzata dallo Sc G.S. Bernardo, coppa omonima.

Domenica 8, dalle 10 a Bionaz, i Campionati regionali di Biathlon, Mass start, piccolo calibro e aria compressa, circuito UniCredit, organizzati dallo Sc Amis de Verrayes.

Lunedì 9, dalle 10.30, sulla Châtelaine di Pila, il Gigante dei Giochi sportivi studenteschi, organizzato dalla Sovrintendenza agli Studi.

Lunedì 9, a Cogne, la Mass start in classico e la Mass start skating dei Campionati Mondiali Master, , organizzate dallo Sc Gran Paradiso.

Martedì 10, a Valtournenche, Slalom Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero.