Brignone alla carica nel supergigante di casa a La Thuile: "Ho passato una settimana rilassante, spero siano gare spettacolari"

Le parole di Brignone, che si presenta alle gare di casa con il primo posto nella classifica generale: "Da bambina non ho sciato qua, sono venuta spesso negli utimi anni perchè ho la compagnia di amici qui. Ci sono molto affezionata, l'ho provata come le mie compagne di squadra settimana scorsa e ci ho gareggiato nel 2016. Questa settimana ho staccato la spina, sono stata con i miei familiari, i miei amici, allontanandomi un po' dall'ambiente di Coppa del mondo".

La carabiniera di La Salle è rammaricata e dice: "E' veramente un peccato correre con questa serie di restrizioni, già quattro anni fa avevo sentire la gente dire che avrebbe voluto salire per fare il tifo. La differenza rispetto al solito è quando arrivi al traguardo, ci accorgeremo che non è la stessa situazione, mi spiace soprattutto per i tanti bambini che avrebbero voluto assistere alle gare, spero sia ugualmente un evento spettacolare. Non sento la pressione, sono ancora abbastanza tranquilla, ma credo che in partenza mi tremeranno le gambe".

Guardando alla Coppa che è a portata del nostro fenomeno, Fedeica Brignone dice: "Sarà un fine settimana importante per la Coppa del mondo, con due gare dove posso raccogliere punti importanti, spero di farlo per il mio pubblico di casa. Settimana prossima non conosciamo ancora il programma, mi spiacerebbe perdere una tappa, il fatto di saltare eventualmente uno slalom mi potrebbe svantaggiare, ma io preferisco sempre correre".