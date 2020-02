Sci nordico: Jeantet e Cassol ai Mondiali Junior in Germania

Anche due valdostani tra i ventidue atleti convocati per i Campionati Mondiali Juniores e Under 23 di Fondo, rassegna in programma a Oberwiesenthal, in Germania, dal 29 febbraio al 7 marzo. Della squadra Juniores femminile fanno infatti parte anche Emilie Jeantet e Federica Cassol (Cse); in campo maschile, tra gli altri, Michele Gasperi (Cse). Nelle Under 23 troviamo Cristina Pittin e Martina Bellini (Cse).

Il programma

Sabato 29, Sprint skating Juniores, maschile e femminile, dalle 14; domenica 1 marzo, Sprint in tecnica libera (Under 23), maschile e femminile, dalle 14; lunedì 2, Individuale in tecnica classica Juniores (alle 10, la 5 km femminile; alle 14, la 10 km maschile); martedì 3, Individuale in tecnica classica Under 23 (alle 12, la 10 km femminile; alle 12, la 15 km maschile); mercoledì 4, Mass start in skating Juniores (alle 12 la 15 km femminile; alle 14, la 30 km maschile); giovedì 5, Mass start in skating Under 23 (alle 10 la 15 km femminile; alle 12, la 30 km maschile); venerdì 6, le Staffette Juniores (alle 10 la 4×3,3 km femminile; alle 12 la 4×5 km maschile); chiusura, sabato 7 marzo, alle 11, affidata alla Staffetta mista 4×5 km Under 23.

CE Biathlon

Qualifiche della SuperSprint ad aprire i Campionati Europei di Biathlon, a Minsk-Raubichi (Bielorussia), in condizioni climatiche ben oltre la media (otto gradi sopra lo zero), e con pochissima neve. Dei sette atleti azzurri al via, accede alla finale soltanto Irene Lardschneider, 14° in 10’14”7 (0+1 0+0) nella gara vinta dalla bielorussa Dzinara Alimbekava (9’42”0; 0+1 0+0). In 67° posizione Nicole Gontier (Cse; 11’10”0; 1+1 2+1); 79° Alexia Runggaldier.

In campo maschile il miglior tempo è del ancora di un bielorusso, Anton Smolski (7’53”4; 0+1 0+0). Al 39° posto Saverio Zini (Cse); 41° Daniele Cappellari; 72° Thierry Chenal (Cse; 9’25”3; a 1’31”9; 2+1 0+0); 75° Giuseppe Montello (Cse).