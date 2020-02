Fondo: Confermato il Gran Tor di Saint-Barthélemy Rinviati a data da destinarsi i Regionali mass start

La gara in programma domenica 1° marzo 2020 è confermata, in quanto prova classificata come Promozionale. È invece rinviato a data da destinarsi il campionato regionale mass start, previsto in origine per sabato 29 febbraio 2020. I concorrenti iscritti alla granfondo potranno provare il percorso e potranno beneficiare del pasta party del sabato sera e del servizio sciolinatura.

Alle 8 di domenica aprirà il Centro dello sci nordico, alle 10 partenza in linea della gara competitiva, mentre 15 minuti più tardi toccherà agli iscritti alla prova non competitiva. L’arrivo dei primi concorrenti è previsto intorno alle 11,30, un’ora più tardi l’apertura dello stand enogastronomico e del padiglione, alle 15 le premiazioni e il sorteggio dei premi.