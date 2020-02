Biathlon: Coppa Europa; Italia decima nella Staffetta mista di Minsk

Nicole Gontier in testa alla staffetta azzurra (immagine di repertorio)

Conclude in decima posizione il quartetto azzurro nella Staffetta mista dei Campionati Europei di Biathlon di Minsk-Raubichi (Bielorussia) e oro che va all’Ukraina davanti alla Russia e alla Norvegia. Per l'Italia hanno gareggiato Irene Lardschneider (a 26”5; 0+0 0+0) al lancio, Nicole Gontier (Cse; a 58”1; 0+3 0+1), Saverio Zini (Cse; a 3’04”3; 1+3 0+1) e Daniele Cappellari (a4’08”0; 0+2 0+1), quartetto al traguardo in 1h 15’40”1 (1+11). Domani, giornata di riposo; ripresa sabato 29 con la Sprint (alle 10.30 la 10 km m, alle 13.30 la 7,5 km f); conclusione domenica 1 marzo con l’Inseguimento (alle 10.30 la 12,5 km m, alle 12.30 la 10 km f).

EC Sci alpino

Prima prova della Discesa libera di Coppa Europa, questa mattina, a Kvitfjell (Norvegia)e miglior crono dell’atleta di casa Stian Saugestad (1’33”00) a precedere l’azzurro altoatesino Alexander Prast (1’33”29). Al 7° posto Davide Cazzaniga (Cse; 1’33”79); 10° Nicolò Molteni(Cse; 1’34”14); 26° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’35”14); 29° Federico Paini (CsCarabinieri; 1’35”19). Domani mattina, seconda prova cronometrata. Sabato 29 e domenica 1 marzo, alle 11, due Discese libere della rassegna continentale.

CdM Sci nordico

Lasciato a riposo Federico Pellegrino (Fiamme Oro), il direttore tecnico Marco Selle ha convocato per la tappa di Coppa del Mondo di Fondo di Lahti (Finlandia) cinque atleti e, tra questi, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura e Stefan Zelger (Cse). In programma, sabato, la 15 km Individuale in tecnica classica (alle 13.30) e, domenica, la Staffetta 4x7,5 km mista (12.30).

CpI Scialpinismo

Due giorni di allenamento sciistico, il 3 marzo nella Valle del Gran San Bernardo e il 4 a Pila, poi l’8 marzo, la tappa di Coppa Italia Junior e Senior di Scialpinismo in Val Martello (Alto Adige), è il programma della squadra Asiva di Skialp della prossima settimana. Alle tre giornate, con l’allenatore Emanuel Conta ci saranno: Noemi Junod (Sc Valgrisenche),Valentina Bisazza, Chloé Collé, François e Laurent Battendier, Dennis Berthod, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc Corrado Gex).