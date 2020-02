Biathlon: Europei; Gontier e Chenal alla rassegna continentale di Minsk

Al via domattina i Campionati Europei di Biathlon di Minsk-Raubichi (Bielorussia), che ha sostituito all’ultimo momento la sede designata in origine, Oteepaa (Estonia) per la mancanza di neve. Sono sette gli azzurri impegnati nella rassegna continentale, scelti dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: Nicole Gontier, Thierry Chenal, Saverio Zini, Giuseppe Montello (Cse), Daniele Cappellari, Irene Lardschneider e Alexia Runggaldier.

Il programma: domani, 26 febbraio, la SuperSprint (alle 11 maschile, alle 13 femminile); il 27 la Staffetta Singola mista (alle 12) e la Staffetta mista (alle 15); il 29 febbraio, alle 10.30 la Sprint maschile e alle 13.30 quella maschile; chiusura l’1 marzo, con l’Inseguimento (10.30 e 12.30, maschile e femminile.

La squadra si fermerà a Minsk, dal 4 al 7 marzo, per l’ultima tappa di IbuCup Senior, dove saranno disputate, il 4 e 6, due Sprint e chiusura il 7, con la Mass start 60.

CdM Sci alpino

Seppure a porte chiuse per espressa ordinanza della Fis che a causa del rischio di contagio da coronavirus ha vietato l'assembramento di pubblico, cresce l’attesa per la tappa di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile di La Thuile, dove sono in programma, il 29 febbraio, il SuperG e, l’1 marzo, la Combinata alpina, format che proprio sulle nevi valdostane assegnerà la ‘coppetta’ di stagione. In vista della gara sulla 3-Franco Berthod, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia (Cse), Nadia e Nicole Delago e Verena Gasslitter sono in allenamento sulla ‘Vascotcha’ di Antagnod; oggi e domani, Federica Brignone (Cs Carabinieri) è in raduno a Courmayeur, mentre Marta Bassino (Cse) e Laura