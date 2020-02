Nuoto: Per Nicole Louvin a Torino un argento che brilla come oro

Archiviata la sesta edizione della SWIM -TO 2020 “Trofeo Città di Torino” che è andata in scena da venerdì 21 a domenica 23 febbraio al Palazzo del Nuoto e alla Piscina Usmiani e che ha visto la partecipazione di 1100 atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior provenienti da 14 regioni italiane con 76 società rappresentate e oltre 4200 presenze gara.

La manifestazione è stata sospesa anticipatamente su indicazione di Governo e CONI dopo le batterie di qualificazione di domenica mattina per l’emergenza coronavirus e quindi non sono state disputate le finali in programma nel pomeriggio.

Nicole Louvin

Molti i campioni che hanno preso parte all’evento tra cui spiccano i nomi dell’atleta di casa Alessandro Miressi, campione europeo in vasca lunga, vicecampione europeo in vasca corta nonché primatista italiano nei 100 SL, di Benedetta Pilato vicecampionessa mondiale, campionessa europea in vasca corta e primatista italiana nei 50 Rana e di Andrea Vergani bronzo europeo e primatista italiano nei 50 SL.

Il format della manifestazione prevedeva batterie di qualificazione in vasca corta e finali in vasca lunga.

Oltre alle premiazioni assolute e dei primi tre atleti classificati per categoria, sono stati assegnati i premi alle migliori prestazioni tecniche, al record della manifestazione e al miglior passaggio a metà gara sulle finali dei 100 metri.

Per l’Aosta Nuoto di Edoardo Giovannetti, accompagnato da Noemi Iannaccone, erano presenti: Alessandro Adorni, Alice Aldini, Luca Biondi, Giada Bosco, Antoine Brongo, Alessio Calò, Pietro Cerrato, Carlotta Finello, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Eleonora Mazzone, Alessia Pagliara, Valeria Papagni, Lin Pigliacelli, Riccardo Rey, Alice Saraillon e Miryam Zerbo.

Venerdì pomeriggio si è aperto con le batterie di qualificazione di tutte le gare dei 50 metri, che davano l’accesso alla finale Assoluta di venerdì sera in vasca corta e alle finali per Categoria dei pomeriggi di sabato e domenica in vasca da 50 metri. Promettente inizio per Nicole Louvin che ha centrato l’ingresso nelle finali di categoria dei 50 Dorso (31.41) e dei 50 Rana in cui ha ottenuto il miglior tempo di qualificazione (33.85).

Sabato mattina nelle batterie dei 100 Rana, con una prestazione non particolarmente brillante, la Louvin si garantiva l’ingresso in Finale A accreditata con il 6° tempo. Nella finale del pomeriggio, prima gara stagionale in vasca da 50 metri, Nicole Louvin è invece riuscita ad esprimersi su ottimi livelli aggiudicandosi la medaglia d’argento in 1.16.35, la medaglia del miglior passaggio a metà gara (34.80) e a guadagnarsi la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili di Categoria che si svolgeranno a Roma ad agosto. Grande soddisfazione per questi risultati, anche se con una punta di rammarico per non aver potuto gareggiare domenica pomeriggio nella finale dei 50 Rana, gara in cui l’aostana si sarebbe giocata l’opportunità di vincere un’altra medaglia.

Per quel che riguarda le altre prestazioni ottima prova di Alessandro Adorni nei 200 Rana in cui ha fermato il crono in 2.22.99, realizzando il personale e migliorando di quasi quattro secondi rispetto al tempo fatto registrare due settimane prima nell’ultima Coppa Tokyo. Bene anche Anthony Maccagnano nei 100 Farfalla in cui si migliora e ferma il crono a 59.09.

Bravo e coraggioso Alessio Calò che, presentatosi all’appuntamento in condizioni fisiche non perfette, ha voluto comunque cimentarsi nelle prove dei 50 SL in cui è riuscito a confermare il suo precedente in 24.69 e nei 100 SL in cui ha concluso in 55.33, tempo soddisfacente ma che non esprime certamente quello che è il suo reale valore. Bene Antoine Brongo che migliora sia nei 50 SL in 26.96 che nei 100 SL in 1.00.18. Brava Valeria Papagni che realizza il personale nei 100 Dorso in 1.14.56, così come convincenti sono state le prove nei 100 SL di Giada Bosco (1.04.40), Lin Pigliacelli (1.05.61) e Alice Aldini (1.06.56).