Sci: Federica Brignone a Courmayeur prepara la sfida di La Thuile

La pista le Greye di Courmayeur, quella che l’ha vista agonisticamente crescere, ha accolto questa mattina l’allenamento intenso di Federica Brignone, preparatorio della tappa di Coppa del Mondo sabato e domenica prossimi a La Thuile. “È stato bellissimo sciare oggi a casa, dopo un’inverno passato in giro per il Mondo a fare gare” ha confessato ad Aostasports l’atleta di La Salle, che abbiamo incontrato a fine allenamento. Per la leader di Coppa, oggi allenamento in Slalom Gigante, sotto l’occhio vigile di Gianluca Rulfi e del fratello Davide.

“Non ci penso, sono serena, anche se facessi zero punti da qui a fine stagioni, avrei comunque fatto la mia migliore annata agonistica -aggiunge Federica - la gara di La Thuile sarà speciale, sono conscia che tutti da me si aspettano il grande risultato. La pista 3 è la mia preferita, so che è stata preparata al meglio, ora è durissima come piace a me. Le previsioni danno neve nei prossimi giorni, so che gli organizzatori faranno di tutto per mantenerla al meglio, e sono convinta che la troveremo perfetta, comunque darò il massimo, non voglio sprecare energie pensando al meteo”.