Sci alpino: Ravello, E. Voyat, J.P. Voyat e Luglio fanno doppietta a Pila

Una settantina di concorrenti, domenica scorsa sulla Bellevue di Pila, per un doppio Gigante Master, organizzato dal Master Team Pila, che ha visto grandi protagonisti Sofia Ravello, Enrico e Jean-Paul Voyat e Valerio Luglio, bravi a bissare il successo, che per gli ultimi tra atleti significa quattro vittorie in due giorni di gare.

Categoria Master/Senior/Giovani - gara #1 – Primo e terzo posto allo Sc Courmayeur MB grazie a Sofia Ravello (58”45) e Federica Carbonatto (1’00”6) con piazza d’onore a Giulia Sanfilippo (Sc Pila; 59”68). Al maschile, Giovani/Senior, vittoria di Aleandro Arnod (Sc Pila; 57”71) seguito da Lorenzo Vergani (Sc Courmayeur MB; 57”83) e da Hervé Donnet (Sc Crammont MB; 57”91).

Master C - Stesso podio delle due gare del giorno precedente, con la doppietta firmata Master Team Pila, Enrico Voyat (58”98) e Corrado Canonico )1’00”53) e terza posizione al pavese Marco Guerci (1’01”48).

Master B - Anche in questo caso, terzetto di testa fotocopia delle gare del giorno precedente con il duo dello Sc Pila a comandare, Jean-Paul Voyat (nella foto 57”01) e Stefano Balagna (58”36) e terza piazza a Giorgio Aguettaz (Master Team Pila; 59”22).

Master A - Come per le due categorie precedenti, podio identico alla giornata di ieri, con Valerio Luglio (Sc Crammont MB; 59”05) che precede il novarese Simone Bozzetto (1’01”22) e Giacomo Minoli (Sc Crammont MB; 1’01”78).

Categoria Master/Senior/Giovani - gara #2 – Ancora Sofia Ravello (58”79) davanti a Giulia Sanfilippo (59”48), con terza la lombarda Martina Rocca (1’00”33). Al maschile, Hervé Donnet (56”98) ha la meglio su Aleandro Arnon (57”29) e terza posizione che va a Thierry Grivel (Sc Crammont MB; 58”93).

Master C - Enrico Voyat (58”36) precede Corrado Canonico (59”72), con terza posizione a Fulvio Di Loreto (Master Team Pila; 1’03”84).

Master B - Ancora Jean-Paul Voyat (56”18) a precedere Stefano Balagna (57”37) e terza posizione a Giorgio Aguettaz (58”67).

Master A - Doppietta del ‘Crammont’ con Valerio Luglio (58”26) e Giacomo Minoli (1’00”45) con gradino basso del podio a Simone Bozzetto (1’00”59).