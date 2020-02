Sci alpino: Al Club des Sports il trofeo MP Filtri a Courmayeur

I quasi trecento piccoli sciatori – 155 Cuccioli 1 (anno 2009) e 139 Cuccioli 2 (anno 2008) – del circuito regionale Les Maisons des Alpes hanno invaso la pista Le Greye di Courmayeur per dare vita al Gigante stretto, giornata organizzata dallo Sc Crammont MB. In palio, per la classifica per Società, il trofeo MP Filtri, vinto dal Club des Sports, davanti al sodalizio organizzatore e allo Sc Aosta. A livello individuale successi di Hélène Blanchet, Federico Valente, Eleonora Samà Sacchi e Thomas Carrozza.

Cuccioli 1 - A imporsi è Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 35”97), davanti a Alessia Bosonin (Sc Mont Glacier; 36”34) e a Elisa Prgnolato (Club des Sports; 36”41). Al quarto posto Marta Gianotti (Sc Azzurri del Cervino; 36”68) e quinta Christel Jaccond (Sc Gressoney MR; 37”14). Nei maschietti, vittoria di Federico Valente (Club des Sports; 34”16), seguito dalla coppia dello Sc Aosta: Nicolas Fosson (35”17) e Mattia Fosson (36”05). Quarto Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 36”11) e quinto Federico Sapia (Sc Aosta; 36”14).

Cuccioli 2 - Ancora Club des Sports sul gradino alto del podio, grazie a Eleonora Samà Sacchi (35”62), a precedere Matilde Pucci (Sc Chamois; 36”24) e Olivia Michelotti (Sc Crammont MB; 37”11). Al quarto posto Martina Valente (Club des Sports; 37”44) e al quinto Rebecca Cametti (Sc Torgnon; 37”86). Successo del Club des Sports anche al maschile, con Thomas Carrozza (34”02) sul duo dello Sc Aosta, Mattia Contino (34”29) e Stefano Andreis (34”90). In quarta posizione Arturo Livio D’Ippolito (Club des Sports; 35”32) e in quinta Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor; 35”70).