Sci: A Crans-Montana Brignone, quarta, guadagna punti su Vlhova

"Oggi ho attaccato ed osavo come volevo, sia nel muro finale che nella zona compressione. Ho fatto il massimo, peccato che ho perso qualcosa nel piano. Sono molto più soddisfatta rispetto a ieri. Non mi aspettavo questo exploit di Lara Gut-Behrami ma di certo non mi sorprende: parliamo sempre dell'atleta che ha vinto di più nel circuito dopo Shiffrin, è una grande campionessa. Nell'ultimo anno non l'ho più vista molto motivata, in questi giorni invece aveva il fuoco dentro proprio come quando vinceva. Rimane una grande sciatrice". Federica Brignone commenta la sua prova di oggi che visto Lara Gut-Behrami a prendere gusto ed ha concesso il bis nella seconda discesa disputata sulla pista di casa di Crans-Montana. La 28enne dello Sporting Gottardo ha fatto segnare il miglior tempo (1'27"74) anticipando nuovamente la compagna di squadra e vincitrice della coppa di specialità, Corinne Suter: a separarle ci sono solo due centesimi, un distacco nettamente inferiore agli 8 decimi della gara di venerdì. Gioisce anche Nina Ortileb, terza al traguardo ed in grande forma: per l'austriaca, velocissima nella prova di giovedì, si tratta del primo podio in carriera di Cdm.



Podio che avrebbe meritato anche Federica Brignone, oggi perfetta nella sciata e aggressiva in tutti i punti cruciali: il quarto posto lascia qualche rammarico ma la valdostana può consolarsi guardando la classifica generale: la Shiffrin è lontana solo 27 lunghezze, mentre Petra Vlhova, il pericolo numero uno, è più lontana (59 punti) dopo il 14esimo posto odierno. La combinata alpina di domenica si preannuncia come decisiva per gli equilibri di questo finale di stagione.

"In questo momento Petra Vlhova - sottolinea la carabiniera di La Salle - è la favorita per la generale, tralasciando oggi, sta sciando alla grande. Ieri mi ha battuto pure in discesa che non faceva prima di quest'anno, ha trionfato negli slalom e vince anche nel gigante. E domenica insieme alla Holdener è tra le più pericolose. Io sono lì e me la gioco. La Cdm la vinci solo se partecipi ad ogni gara per cercare di fare il massimo senza pensare di gestire. Io ci sto provando, mi è mancata un po' di energia ultimamente e non sono nemmeno stata al massimo fisicamente. Ero scarica ma mi sto riprendendo. Nella combinata alpina partirò attaccando, è una gara che mi piace".

Fa ancora progressi Marta Bassino, ottava: la cuneese ha perso qualche centesimo nel piano ma può solo migliorare. Ottimo decimo posto per Nicol Delago, in netta ripresa dopo la gara di venerdì, davanti ad Elena Curtoni, attardata di 81 centesimi. Rientrano tra le migliori trenta anche Francesca Marsaglia, 16esima, Laura Pirovano, 26esima a 1"77, e Nadia Delago 28esima. La tre giorni di gare si concluderà domenica con la combinata alpina programmata alle ore 10:15: per l'Italia parteciperanno Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol e Nadia Delago, Laura Pirovano ed Elena Curtoni.



Ordine d'arrivo DH femminile Cdm Crans-Montana (Sui):

1. GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:27.73

2. SUTER Corinne SUI +0.02

3. ORTLIEB Nina AUT +0.05

4. BRIGNONE Federica ITA +0.35

5. LEDECKA Ester CZE +0.39

6. VENIER Stephanie AUT +0.59

7. SCHMIDHOFER Nicole AUT +0.62

8. BASSINO Marta ITA +0.66

9. MIRADOLI Romane FRA +0.71

10. DELAGO Nicol ITA +0.76



11. CURTONI Elena ITA +0.81

16. MARSAGLIA Francesca ITA +1.04

26. PIROVANO Laura ITA +1.77

28. DELAGO Nadia ITA +1.92.