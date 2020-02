Ski Tour: Johaug tiene a distanza Oestberg nella quarta tappa, risale Brocard

Ancora un successo per Therese Johaug nello Ski Tour 2020, giunto alla quarta delle sei tappe in programma. La norvegese, finora imbattuta nel torneo, ha fatto poker nella 34 km a tecnica libera di Storlien-Meraker, concluedndo la fatica con il tempo di 1'26"32"8, con il quale ha preceduto sul traguardo di appena 4" la connazionale Heidi Weng,l quarto secondo posto di fila. Completa il podio di giornata Heidi Weng a 1'21"6. Discreta difesa della squadra italiana, soprattutto con Elisa Brocard e Ilaria Debertolis. La valdostana si è piazzata al tredicesimo posto, in ritardo di 4'02"8, mentre la trentina è finita ventiquattresima a 6'06"4. Più lontane Greta Laurent e Lucia Scardoni, finite 52sima e 53sima.

La classifica generale vede Johaug in vetta con 2'06" su Oestberg e 2'39" su Weng, Brocard risale al 17simo posto a 8'42", Debertolis è 33sima a 11'02". Alla conclusione mancano una sprint in classico e una pursuit sempre in classico a Tronhedim sabato 22 e domenica 23 febbraio.



Ordine d'arrivo 34 km TL femminile Ski Tour Storlien (Nor):

1. Therese Johaug (Nor) 1h26'32"8

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) +4"0

3. Heidi Weng (Nor) +1'21"6

4. Ebba Andersson (Sve) +2'00"5

5. Astrid Jacobsen (Nor) +3'06"5

6. Tiril Weng (Nor) +3'10"3

7. Jessica Diggins (Usa) +3'13"9

8. Emma Ribom (Sve) +3'31"1

9. Teresa Stadobler (Aut) +3'32"1

10. Rosie Brennan (Usa) +3'41"9



13. Elisa Brocard (Ita) +4'02"8

24. Ilaria Debertolis (Ita) +6'06"4

52. Greta Laurent (Ita) +10'28"9

53. Lucia Scardoni (Ita) +10'29"0