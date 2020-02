Caterina Bertone, la pediatra atleta indagata per morte bimba di 17 mesi

Azzurra di maratona alle Olimpiadi di Rio 2016 e pluridecorato per le prestazioni atletiche, Caterina Bertone, stimata pediatra all’ospedale Beauregard di Aosta, è indagata nell’ambito di un’inchiesta promossa dalla Procura di Aosta per la morte di una bimba valdostana di 17 mesi.

Con la pediatra atleta sono indagati per omicidio colposo i pediatri pediatri Marco Aicardi, Adriana Bobbio e Manuela Ciocchini in turno quando la piccola Valentina Chapellu, nata il primo settembre 2018, che hanno visitato e dimesso per quattro.

La bimba è morta dopo un disperato trasferimento in elicottero a Torino. Si tratta di un 'atto dovuto', a garanzia degli stessi medici, che potranno così nominare un proprio consulente per l'autopsia disposta dal pm Francesco Pizzato.