Atletica: Fine settimana con i campionati italiani assoluti indoor e tanto altro

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, i migliori atleti azzurri si sfideranno per centrare i primi successi pesanti, guardando, come sempre per questo 2020, ai Giochi olimpici di Tokyo. Nella crème dell’atletica anche quattro individualisti valdostani, tre in forza alla Calvesi, tutti impegnati sulla gara dei 400 metri, e uno tesserato per la Cogne. A questi si aggiungono altre due atlete, ancora della Calvesi, che completeranno, assieme alle due individualiste, la staffetta femminile 4x2giri.

A calcare il rettilineo interno dell’impianto marchigiano, torna a distanza di 15 giorni, dopo i nazionali Promesse, l’ostacolista della Cogne, classe 2000, Seyni Faye (nella foto in basso). Dopo il settimo posto nella finale dei 60hs, con il nuovo personale di 8”26, il talentuoso atleta seguito da Adriano Sposato, si presenta con i migliori 21 iscritti alla prova dei “grandi”, con l’obiettivo, senza nessuna pressione, di abbassare il personale e scalare qualche posizione nel ranking.

Tre le possibili prove, tutte in programma sabato, partendo dalle batterie previste alle ore 13:00, le semifinali alle 16:15 e la finale alle 17:40. A partire dalle 14:15, sarà la volta dei 400 metri, dove cercheranno di mettersi in mostra i migliori tre specialisti in rosso. Il primo a portarsi sui blocchi, nella batteria sui due giri dell’anello da 400 metri, sarà Jean-Marie Robbin. Lo studente dell’UniTo, classe 1998, iscritto al terzo anno di Scienze biologiche, è fresco del bronzo tricolore tra le Promesse.

Tra i 15 iscritti, il 22enne di Valpelline parte dal quinto tempo, e si pone l’obiettivo di provare a migliorare il proprio personale, attualmente di 47”92.

Dopo la batteria di sabato, la finale è prevista per domenica pomeriggio, alle 16:20. A 20 minuti dalle batterie maschili, a seguire, alle 14:35 di sabato, sull’anello marchigiano, ancora sui 400 metri, sono iscritte Eleonora Foudraz, argento il 9 febbraio, nei nazionali Juniores e la compagna di club, l’azzurra dei 400hs Eleonora Marchiando.

Sono 27 le atlete che, sulla distanza del doppio giro di pista si daranno battaglia. Come tutto il gruppo “élite” Calvesi, seguite da Eddy e Patrick Ottoz, le due Eleonora non hanno certo finalizzato questo appuntamento, ma entrambe metteranno carattere e determinazione alla caccia del personale stagionale e del superamento del turno.

La 19enne di Charvensod ha come riferimento il 56”55, che le ha garantito il podio due settimane or sono, mentre la 23enne di Aosta nel corso di questa stagione indoor ha all’attivo il tempo di 55”40. Dopo le batterie di sabato pomeriggio, il programma prevede la finale secca, domenica alle 16:30.

Hanno spazi e prospettive per puntare in alto le quattro calvesine iscritte alla 4x2 giri, competizione che lo scorso anno le ha viste centrare uno storico bronzo. Confermato lo stesso quartetto di dodici mesi or sono con Sofia Sergi, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz e Eleonora Marchiando protagoniste con altre otto formazioni le valdostane partono dal 3’48”17 che garantì loro il podio.

In pista, come prassi, a chiusura della due giorni, con colpo di pistola previsto per le ore 18:00. Oltre ai tricolori assoluti indoor, il calendario ha in serbo altri appuntamenti che vedranno protagonisti gli atleti valdostani.

Domenica al palaindoor “Marco Acerbi” di Aosta sono in programma i campionati regionali Master che prenderanno avvio dalle ore 15:30.

Ogni atleta può concorrere per il titolo per un massimo di due specialità. Sabato e domenica, trasferta a Torino per gli specialisti del settore lanci. Sulle pedane del campo Primo Nebiolo si disputa la prova valida per il titolo regionale invernale, la prima giornata riservata al settore Master; la seconda dedicata ai giovanili e assoluti.