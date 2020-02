Nuoto: Dagli esordienti dell'Aosta determinazione e buoni risultati

Si sono ben difesi gli atleti dell'Aosta Nuoto migliorando i propri personali, senza tuttavia riuscire a portare a casa punti di Grand Prix. In mattinata si sono cimentate le femmine: sui 100 rana Lillaz Beatrice, classe 2009, chiude con 1.59.70; per l'anno 2008 una brava Mazzone Beatrice giunge 29' con un buon 1.32.10, Valenti Gaia Cristina 48' con 1.35.10 e Navarretta Elena 74' con 1.40.60. Altre prestazioni interessanti si sono viste nei 100 stile libero dove la Valenti è giunta 4' a pari merito con altre 2 atlete piemontesi con il tempo di 1.07.70, Corradin Giulia, classe 2009, giunge 26' migliorando il proprio precedente con il tempo di 1.15.50, la Mazzone chiude 41' con 1.18.10, la Navarretta 53' con 1.19.10, Seminara Chiara, classe 2008, abbassa il proprio personale di ben 11 secondi toccando in 1.19.30, Milani Francesca, classe 2009, termina la gara in 1.32.50 e la Lillaz in 1.40.90. I 50 farfalla hanno visto scendere in acqua la Corradin con 41.30, la Seminara con 44.30 e la Milani con 52.30. La mattinata si è conclusa con la staffetta 4x50 rana (Valenti, Navarretta, Mazzone, Corradin) che si è classificata al 18' posto su 30.

Nel pomeriggio sono scesi in vasca i maschi: Navarretta Tommaso, classe 2008, nuota i 100 rana classificandosi 19' con 1.1.31.10 sfiorando la sedicesima piazza che avrebbe portato punti; Savoia Mattia, nato 2007, migliora il personale sui 100 stile con 1.08.60 giungendo 22', Miserocchi Lorenzo Kwesi, anno 2008, chiude la stessa gara al 73' posto con 1.16 netto e Macrì Andrea, anno 2007, in 1.24.30.

Savoia si misura anche sui 200 dorso giungendo 49' con 2.58 netti; Navarretta, Miserocchi e Macrì nuotano 50 farfalla chiudendo rispettivamente in 38.30, 39.70 e 56.20. Anche i 4 ragazzi partecipano alla staffetta 4x50 rana chiudendo con il tempo di 3.07.00. Il prossimo appuntamento per i nuotatori dell'Aosta nuoto con la “Swim-To 2020 Trofeo Città di Torino” che vedrà gli atleti impegnati durante il fine settimana dal 21/02 al 23/02. Nella foto: gli Esordienti A dell’Aosta Nuoto