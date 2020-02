Fondo: Dominio norvegese nel Tour di Oestersund. De Fabiani 24/o. Pellegrino leader della classifica a punti

Il mini Tour di Oestersund è a marchio norvegese con quattro scandinavi ai primi quattro posti della 15 km skating di apertura. Sjur Roethe guida la lista con il tempo di 30'41"5, seguito a ruota da Simen Krueger, staccato di 1"7, quindi Finn Haagen Krogh a 16"6 e Martin Sundby a 17"3. Alexander Bolshunov, il russo, è il primo degli stranieri a 22"2.

Per l'Italia il migliore è Francesco De Fabiani che ha gestito una gara non semplice, chiudendo con il 24/o posto e 1'03"3 di ritardo. Giandomenico Salvadori è 39/o a 1'39"3. Poi si va oltre la cinquantesima piazza con Simone Daprà, Paolo Ventura, Maicol Rastelli e Federico Pellegrino. Il campione valdostano però ha adottato una strategia diversa rispetto ai compagni di squadra, inseguendo la classifica a punti nella quale è al comando momentaneo, anche davanti ai norvegesi, grazie ad una partenza davvero sprint.

Domenica il Tour prosegue con la 15 km ad inseguimento in tecnica classica, dove l'obiettivo di De Fabiani è quello di recuperare posizioni e quello di Pellegrino di mantenere la leadership della classifica a punti.



Ordine d'arrivo 15 km skating di Oestersund (Swe):

1. Sjur Roethe NOR 30'41"5

2. Simen Krueger NOR +1"7

3. Finn Haagen Krogh NOR +16"6

4. Martin Sundby NOR +17"3

5. Alexander Bolshunov RUS +22"2

6. Hans Holund NOR +24"6

7. Adrien Backscheider FRA +25"4

8. Paal Goldberg NOR +27"6

9. Denis Spitsov RUS +32"3

10. Ivan Yakimushkin RUS +33"2



24. Francesco De Fabiani ITA +1'03"3

39. Giandomenico Salvadori ITA +1'39"3

55. Simone Daprà ITA +2'10"5

57. Paolo Ventura ITA +2'18"7

72. Maicol Rastelli ITA +3'12"1

74. Federico Pellegrino ITA +3'13"1