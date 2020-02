KL: Simone Origone continua a dominare a Salla: è sua anche gara-2. Ivan Origone è sesto e Giacomelli 11simo

Arriva il terzo sigillo su tre gare stagionali (il trionfo numero 46 in carriera) per Simone Origone nella seconda prova in programma sulla pista di Salla, in Finlanda, che recuperava la gara annullata a Vars settimana scorsa.

Il campionissimo dello sci velocità ha imposto la legge del più forte anche in questa occasione, con una misura di 162,74 km/h che il solo francese Simon Billy (secondo al traguardo) con 161,79 km/h è stato in grado di avvicinare con 160,96 km/h, terzo posto per l'austriaco Manuel Kramer con 160.96 km/h.

Fuori dal podio Ivan Origone, sesto, mentre Emilio Giacomelli ha chiuso all'undicesimo posto. In classifica generale Simone sale a 300 punti, lo insegue Billy con 240. Prossimo appuntamento a Idre (Sve) il 6 e 7 marzo.



Ordine d'arrivo gara-2 maschile Salla (Fin):

1. Simone Origone (Ita) 162,74 km/h

2. Simon Billy (Svi) 161,79 km/h

3. Manuel Kramer (Aut) 160,96 km/h

4. Jan Farrell (Gbr) 158,59 km/h

5. Mikhail Shumilin (Rus) 158,49 km/h

6. Ivan Origone (Ita) 157,95 km/h

7. Mats Abrahamsson (Sve) 156,98 km/h

8. Jukka Viitasaari (Fin) 156,61 km/h

9. Radim Palan (Cze) 156,53 km/h

10. Hugo Portal (Fra) 156,44 km/h



11. Emilio Giacomelli (Ita) 155,71 km/h