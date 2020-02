Sci: Marcia di avvicinamento alla CdM femminile a La Thuiile

‘Siamo orgogliosi e felici di vedere premiati i nostri sforzi e il lavoro di questi 4 anni. Ottenere una gara di Coppa del Mondo è sempre più difficile. Ogni anno la concorrenza aumenta” ha sottolineato durante la conferenza stampa indetta stamane nella sede della Regione Valle D’Aosta, un emozionato Dante Berthod. Le principali novità dell’annata sono costituite dal nuovo parterre di arrivo, allargato durante l’estate scorsa, e dai tanti eventi che animeranno il paese durante il weekend di gare.

“La popolazione di La Thuile sta rispondendo sempre con maggior entusiasmo. - Ha commentato il sindaco Mathieu Ferraris - Saranno due giorni di grande festa, per i quali dobbiamo ringraziare il comitato organizzatore, la Regione Valle D’Aosta, tutte le persone, gli enti gli sponsor e i 200 volontari senza i quali non sarebbe possibile organizzare questo evento”.

Una manifestazione che si svolge a La Thuile ma che sarà di tutta la Regione, come sottolineato dal Presidente del Comitato organizzatore Killy Martinet. “La Thuile porterà in tutto il Mondo il nome della Valle D’Aosta. - Sottolinea Martinet - Nel 2016 i contatti media nella settimana seguente la tre giorni di gare furono 200 milioni, perciò è giusto parlare di investimenti per questa manifestazione e non di costi. Nella rinnovata area di arrivo abbiamo allestito una zona Vip dove si potranno degustare le eccellenze della nostra terra, che comunque saranno presenti anche in altre aree al fine di promuoverle”.

Una tappa di Coppa del Mondo, quella di La Thuile, che sarà attenta anche all’ambiente. “Nella finish area, dove saranno allestite le tribune, e le zone libere per gli spettatori e i FansClub, installeremo degli speciali raccoglitori per le bottiglie di plastica, oltre che hai normali bidoni per differenziare i rifiuti” ha annunciato Martinet.

Sempre sul tema ‘Green’ il sindaco Ferraris ha annunciato il potenziamento dei mezzi pubblici.“Nei giorni di gara, oltre al WinterBus che collega quotidianamente La Thuile a Courmayeur avremo il rafforzo della navetta interna al paese e un pullman ogni 20 minuti circa che da Morgex. - annuncia il primo cittadino - Questi servizi, che saranno tutti gratuiti, vogliamo incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Un grosso supporto in tal senso ci è stato dato dai comuni di Prè-Saint-Didier e Morgex, che metteranno a disposizione i loro parcheggi, per il pubblico delle gare”.

Dal punto di vista sportivo la grande attesa è per Federica Brignone, che si presenterà sulla 3 come una delle grandi favorite in entrambe le gare.“Non vedo l’ora di gareggiare a La Thuile perché è una pista fantastica – dice Federica in un video messaggio proiettato durante la conferenza - . La Franco Berthod è la mia preferita: è completa e presenta tratti tecnici e impegnativi con muri, salti, dossi e, anche, un tratto di piano. Abbiamo bisogno di voi, fan dello sci, e del vostro tifo per gasarci ancora di più. Venite a La Thuile: noi atlete possiamo promettervi che assisterete ad un grande spettacolo”.