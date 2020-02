Sci: A Kranisca Gora Federica Brignone vuole ipotecare la Coppa

La campionessa di La Salle sarà impegnata in uno slalom gigante e uno speciale, che potrebbero consentirle di allungare il suo vantaggio nella classifica delle porte larghe e sopravanzare Mikaela Shiffrin in quella generale. La campionessa americana non ha ancora annunciato il rientro alle gare dopo la tragica ed improvvisa scomparsa del padre, avvenuta ad inizio mese.

Federica attualmente è prima nella standing di Slalom Gigante con 61 punti di vantaggio su Shiffrin e 101 su Marta Bassino a quattro gare dal termine, mentre in quella generale si trova a 145 dall'americana.

La pista di gara del prossimo weekend, si annuncia molto tecnica, perciò adatta alle caratteristiche della nostra rappresentante, che in stagione ha già vinto due volte in Gigante, una volta in Combinata Alpina e una in SuperG.