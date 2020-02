Weekend ricco di appuntamenti per lo Snowboard.

Francesia, Framarin e Bonfanti vincono a San Pellegrino (TN) in Coppa Italia di Snowboard, specialità slopestyle, che ha regalato ai rider valdostani tre vittorie, grazie a Lisa Francesia Boirai, Leo Framarin e Martin Bonfanti il gradino alto del podio, vittorie condite da un bottino cospicuo di piazzamenti sul podio o a ridosso delle stesso.

Categoria Juniores * Vittoria di Leo Framarin (Sc Crammont MB) davanti all’altoatesino David Stuefer e a un terzetto di rider dei sodalizi valdostani: Milco De Feo (Snow Team Courmayeur), Matteo Zilio e e Agostino Fravia (Sc Crammont MB). settimo Michele Talpo (Sc Crammont MB); 10° e 11° Filippo Benvenuti (We Snowboard Cervinia) e Simone Stabile (Aosta Snowboard club). Nella competizione ‘in rosa’, seconda posizione per Rebecca Quagliato (We Snowboard Cervinia) alle spalle della piemontese Anna Maria Forno. Categoria Aspiranti * A imporsi è Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club) a precedere il trentino Daniele Calligari e, al terzo e quarto posto, Gabriele Luigi Cavallo e Kevin Ivan Casser (Sc Crammont MB). sesto Julien Pupi (Aosta Snowboard club); 8° Nicola Vercellotti (Aosta Snowboard club) ,10° Lorenzo Chatel (Sc Crammont MB).

Categoria Allievi * Al femminile, piazza d’onore a Greta Benvenuti (We Snowboard Cervinia) nella gara vinta da Elena Luciani. In campo maschil, dal 3° al 5° posto troviamo Alessandro Di Matteo (We Snowboard Cervinia), Andrea Lupato (Aosta Snowboard club) e Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia) nella gara vinta da Marcello Grassis davanti a Tommaso De Martin. Al 10° posto Liam Michele Appendino (Sc Crammont MB). Categoria Ragazzi * Il gradino alto del podio va a Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur) sulle bergamasche Stella Maria Angeli e Giada Meneghini. Al maschile, piazze d’onore a Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia) e Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur) nella gara vinta dal bergamasco Federico Giovannini. Al 7° posto Filippo Colombo (Snow Team Courmayeur); 9° e 10° Emanuele Di Matteo (We Snowboard Cervinia) e Emanuele Casi (Snow Team Courmayeur); 12° posizione a Francesco Colombo (Snow Team Courmayeur); 13° George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia).

Freestyle a Pila

A Pila nella gara di Freestyle organizzata dallo Snow Team Courmayeur, vittoria nella categoria Giovani in campo femminile dell’altoatesina Hannah Moroder. Al maschile, vittoria del trentino Miro Tabanelli, a precedere la coppia altoatesina composta da Niklas Oberrauch e David Hofer.

Categoria Ragazzi * Tripletta cuneese grazie a Victoria Iorii, Camilla Truscello e Yacy Garberoglio. Dal 4° al 6° posto, dello Snow Team Courmayeur, Marta Pecorari, Luisa Piva e Benedetta Lucia Montagni. Al maschile, ancora una vittoria del Prato Nevoso Team, con Edoardo Maria Cicogna; 15° Giacomo Fazio (Snow Team Courmayeur).

Categoria Allievi * Vittoria di Alessandra Bricarello (Prato Nevoso). Nei maschi, quarto posto di Manuel Calosi (Snow Team Courmayeur) nella gara vinta dall’altoatesino Mattia Mersa, sul corregionale Fabio Pfeffer e sul cuneese Riccardo Basso.

Categoria Cuccioli * Poker dello Snow Team Courmayeur con Rebecca Brunetti, Angelica Destro, Carola Russo e Ludovica Raffaella Martini. Al maschile, tripletta piemontese grazie a Guglielmo Buzzalino, Leonardo Allegro e Umberto Levo. Dal 4° al 7° posto Enrico Mario Martini, Federico Massimiliano D’Antuono, Tommaso Sonzini, Alessandro Palladini; poi 9° e 10° Riccardo Fazio e Ludovico Lamberti, tutti dello Snow Team Courmayeur.

Big Air a San Pellegrino

Nella tappa di Coppa Italia di Snowboard, specialità Big Air a San Pellegrino (Trento) importanti risultati per i rider valdostani. Negli Juniores femminile, terza posizione di Rebecca Quagliato (We Snowboard Cervinia) alle spalle della piemontese Anna Maria Forno e della lombarda Federica Sola.

In campo maschile, successo dell’altoatesino David Stueffer. Al quarto posto Agostino Fravia (Sc Crammont MB); 6° e 7° Michele Talpo (Sc Crammont MB) e Filippo Benvenuti (We Snowboard Cervinia); 10° e 11° Simone Stabile (Aosta Snowboard club) e Matteo Zilio (Sc Crammont MB); 13° Milco De Feo (Snow Team Courmayeur). Negli Aspiranti maschile, prime due posizioni a Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB) e Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club), con terzo il friulano Francesco Jogna-Prat. Quarto posto a Julien Puppi (Aosta Snowboard club); dal 7° all’11°, Kevin Ivan Cassera e Lorenzo Chatel (Sc Crammont MB), Nicola Vercellotti (Aosta Snowboard club) e Nicolò Limonta (Snow Team Courmayeur).

Negli Allievi femminile, piazza d’onore a Greta Benvenuti (We Snowboard Cervinia) dietro a Elena Luciani, con terza Aurora Pianezze. Al maschile, successo dell’ex tesserato in Valle d’Aosta, Marcello Grassis, ora al friulano Bachmann, a precedere Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia) e a Tommaso De Martin. Quarto posto per Alessandro Di Matteo (We Snowboard Cervinia); 9° Andrea Lupato (Aosta Snowboard club); 13° Liam Michele Appendino (Sc Crammont MB). Nei Ragazzi femminile, vittoria di Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur) seguita da Stella Maria Angeli e Giada Meneghini.

In campo maschile, seconda e terza piazza a Emanuele Di Matteo (We Snowboard Cervinia) e Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur) nella gara vinta da Federico Giovannini. Quarta posizione per Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia); 6° e 7° Francesco Colombo (Snow Team Courmayeur) e George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia); 10° Emanuele Casi (Snow Team Courmayeur); 12° Filippo Colombo (Snow Team Courmayeur).