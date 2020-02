Sci alpinismo: 20° Millet tour du Tutor extreme categorie Junior e Cadetti

Il Millet Tour Du Rutor Extrême crede e ha sempre creduto nelle categorie giovanili, considerandole al pari dei senior. I percorsi, in passato ed ancor più in questa straordinaria edizione 2020, sono stati ideati soprattutto per far divertire i ragazzi che affronteranno inversioni, canali e discese stupende.

Per la 20° edizione gli organizzatori hanno previsto infatti tracciati eccezionali, oltre a briefing ad hoc, fotografi e premiazioni. I ragazzi rappresentano il futuro di questa appassionante disciplina. E dopo l’esordio dello scialpinismo alle olimpiadi giovanili di Losanna 2020.

Il Tour du Rutor crede sia doveroso dare la possibilità di poter gareggiare in piena sicurezza, in un parco giochi naturale come quello delle montagne di Arvier, la Thuile e Valgrisenche, dove si svolge la competizione a cadenza biennale, dando ancor più risalto e visibilità alle loro performance! Altra novità assoluta: domenica 29 si disputerà una prova promozionale per le categorie “ragazzi” e “allievi” che potranno iscriversi inviando una mail indicando nome, cognome, residenza, data di nascita e sci club di appartenenza. Prevista una quota d’iscrizione simbolica di €10 che da diritto al pacco gara e al buono pasto.