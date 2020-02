Gli appuntamenti degli sport invernali della settimana: partono i Mondiali di biathlon ad Anterselva

Una nuova settimana ricca di avvenimenti sportivi, a cominciare dalle gare veloci di giovedì e venerdì a Saalbach valevoli per la Coppa del mondo maschile, che recuperano quelle cancellate in Cina. Spostamento di sede anche per le donne che passano da Maribor a Kranjska Gora per un gigante e uno slalom sabato 15 e domenica 16 febbraio. Il fondo prosegue il tour scandinavo con le gare di Oestersund, mentre il salto viaggia verso Tauplitz per i Voli. L'appuntamento centrale però è in Italia, ad Anterselva, dove giovedì 13 febbraio partono i Mondiali di biathlon, che si concluderanno domenica 23 febbraio. E' tempo di Mondiali anche per lo slittino artificiale impegnato a Sochi, girano anche slittino naturale, snowboard, freestyle, bob, skeleton e sci velocità. Ma ecco il quadro completo con le eventuali dirette televisive.



SCI ALPINO

Mar. 11/02 - GP Italia junior/aspiranti - DH femminile Bardonecchia (Ita)

Mar. 11/02 - Cdm - 1a prova DH maschile Saalbach (Aut)

Mer. 12/02 - Coppa Europa - SG maschile Sella Nevea (Ita)

Mer. 12/02 - GP Italia junior/aspiranti - SG femminile Bardonecchia (Ita)

Mer. 12/02 - Cdm - 2a prova DH femminile Saalbach (Aut)

Gio. 13/02 - Cdm - DH maschile Saalbach (Aut) - ore 12.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 13/02 - Coppa Europa - SG maschile Sella Nevea (Ita)

Ven. 13/02 - GP Italia junior - GS femminile Artesina (Ita)

Ven. 14/02 - Cdm - SG maschile Saalbach (Aut) - ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 14/02 - Coppa Europa - AC (SG+SL) maschile Sella Nevea (Ita)

Ven. 14/02 - Coppa Europa - DH femminile Crans Montana (Svi) - ore 10.00

Ven. 14/02 - GP Italia junior/aspiranti - SL femminile Artesina (Ita)

Sab. 15/02 - Cdm - GS femminile Kranjska Gora (Slo) - ore 10.00 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02 - Coppa Europa - DH femminile Crans Montana (Svi) - ore 10.00

Dom. 16/02 - Cdm - SL femminile Kranjska Gora (Slo) - ore 10.15 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/02 - Coppa Europa - SG femminile Crans Montana (Svi) - ore 10.00



SCI DI FONDO

Sab. 15/02 - Cdm - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Oestersund (Sve) - ore 13.30 e 16.10, diretta tv Eurosport

Dom. 16/02 - Cdm - 15 km TC maschile e 10 km TC femminile Oestersund (Sve) - ore 14.00 e 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 26/02 - Coppa Italia sr/u23 - 42 km TL maschike e 30 km TL femminile Val Casies (Bz)



SALTO CON GLI SCI

Ven. 14/02 - Cdm - Qualificazioni HS225 maschile Tauplitz (Aut) - ore 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02 - Cdm - HS225 maschile Tauplitz (Aut) - ore 11.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02 - Fis Cup - HS98 maschile e femminile Villach (Aut)

Sab. 15/02 - CoC - HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Dom. 16/02 - Cdm - HS225 maschile Tauplitz (Aut) - ore 11.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/02 - Fis Cup - HS98 maschile e femminile Villach (Aut)

Dom. 16/02 - CoC - HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Dom. 16/02 - Campionati Italiani under 13 - Gara maschile e femminile Pellizzano (Tn)



COMBINATA NORDICA

Dom. 16/02 - Campionati Italiani under 13 - Gara maschile e femminile Pellizzano (Tn)



BIATHLON

Gio. 13/02 - Mondiali/Cdm - Staffetta mista Anterselva (Ita) - ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 13/02 - Ibu Cup - Supersprint maschile e femminile Val Martello (Ita) - 15.30 e 16.00

Ven. 14/02 - Mondiali/Cdm - Sprint femminile Anterselva (Ita) - ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02 - Mondiali/Cdm - Sprint maschile Anterselva (Ita) - ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02 - Ibu Cup - Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) - ore 11.00 e 14.00

Dom. 16/02 - Mondiali/Cdm - Pursuit femminile e maschile Anterselva (Ita) - ore 13.00 e 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/02 - Ibu Cup - Pursuit maschile e femminile Val Martello (Ita) - ore 10.30 e 12.30



FREESTYLE

Mer. 12/02 - Cdm - Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Gio. 13/02 - Cdm - Qualificazioni SS maschile e femminile Calgary (Can)

Sab. 15/02 - Cdm - HP maschile e femminile Calgary (Can) - ore 02.00

Sab. 15/02 - Cdm - SS maschile e femminile Calgary (Can) - ore 21.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02 - Coppa Europa - BA maschile e femminile Kotelnica (Pol) - ore 11.30

Sab. 15/02 - Coppa Europa - SX maschile e femminile Grasgehren (Ger) - ore 13.00

Dom. 16/02 - Coppa Europa - SX maschile e femminile Grasgehren (Ger) - ore 13.00



SNOWBOARD

Gio. 13/02 - Cdm - Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Ven. 14/02 - Cdm - Qualificazioni SS maschile e femminile Calgary (Can)

Sab. 15/02 - Coppa Europa - PGS maschile e femminile Simonhoehe (Aut) - ore 12.30

Sab. 15/02 - Coppa Europa - BA maschile e femmnile Kotelnica (Pol) - ore 10.00

Dom. 16/02 - Cdm - HP maschile e femminile Calgary (Can) - ore 02.00

Dom. 16/02 - Cdm - SS maschile e femminile Calgary (Can) - ore 21.00, diretta tv Eurosport2

Dom. 16/02 - Coppa Europa - PGS maschile e femminile Simonhoehe (Aut) - ore 12.30

Dom. 16/02 - Coppa Europa - BA maschile e femmnile Sarajevo (Bih)



SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 14/02 - Mondiali - Sprint doppio (ore 13.30), singolo femminile (ore 14.25) e singolo maschile (ore 15.20) Sochi (Rus) - diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 15/02 - Mondiali - Doppio (ore 13.40 e 15.05) e singolo femminile Sochi (Rus) - diretta tv Eurosport2 e diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 16/02 - Mondiali - Singolo maschile (ore 13.15 e 14.20) e staffetta a squadre (17.50) Sochi (Rus) - diretta tv Eurosport2 e diretta streaming www.fil-luge.org



SLITTINO NATURALE

Ven. 14/02 - Cdm - Qualificazioni singolo maschile/femminile e doppio Umhausen (Aut) - ore 16.20

Sab. 15/02 - Cdm - singolo maschile (ore 16.45), singolo femminile (ore 16.00) e doppio (ore 15.00) Umhausen (Aut)



BOB ARTIFICIALE

Ven. 14/02 - Cdm/Europei - Bob a due femminile Sigulda (Let) - ore 17.00, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 15/02 - Cdm - Bob a due maschile Sigulda (Let) - ore 15.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 16/02 - Cdm/Europei - Bob a due maschile Sigulda (Let) - ore 12.30, diretta streaming www.ibsf.org



SKELETON

Sab. 15/02 - Cdm/Europei - Gara maschile Sigulda (Let) - ore 11.00, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 16/02 - Cdm/Europei - Gara femminile Sigulda (Let) - ore 09.00, diretta streaming www.fil-luge.org



SCI VELOCITA'

Gio. 13/02 - Cdm - Gara maschile e femminile Salla (Fin)



SCI ALPINISMO

Dom. 16/02 - Coppa Italia cad/u23/jr - Individuale maschile e femminile Tambre (Bl)