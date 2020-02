Snowboard: CI; valdostani grandi protagonisti del Big Air di San Pellegrino

Big Air ovvero salto dalla rampa, nella tappa di Coppa Italia di Snowboard a San Pellegrino (Trento) con tanti rider valdostani capaci di cogliere vittorie e ottimi piazzamenti.

Negli Juniores femminile, terza posizione di Rebecca Quagliato (We Snowboard Cervinia) alle spalle della piemontese Anna Maria Forno e della lombarda Federica Sola. Incampo maschile, successo dell’altoatesino David Stueffer. Al quarto posto Agostino Fravia (Sc Crammont MB); 6° e 7° Michele Talpo (Sc Crammont MB) e Filippo Benvenuti (WeSnowboard Cervinia); 10° e 11° Simone Stabile (Aosta Snowboard club) e Matteo Zilio (ScCrammont MB); 13° Milco De Feo (Snow Team Courmayeur).

Negli Aspiranti maschile, prime due posizioni a Gabriele Luigi Cavallo (Sc CrammontMB) e Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club), con terzo il friulano Francesco Jogna-Prat. Quarto posto a Julien Puppi (Aosta Snowboard club); dal 7° all’11°, Kevin Ivan Cassera eLorenzo Chatel (Sc Crammont MB), Nicola Vercellotti (Aosta Snowboard club) e NicolòLimonta (Snow Team Courmayeur).

Negli Allievi femminile, piazza d’onore a Greta Benvenuti (We Snowboard Cervinia)dietro a Elena Luciani, con terza Aurora Pianezze. Al maschile, successo dell’ex tesserato inValle d’Aosta, Marcello Grassis, ora al friulano Bachmann, a precedere Andrea Benvenuti (WeSnowboard Cervinia) e a Tommaso De Martin. Quarto posto per Alessandro Di Matteo (WeSnowboard Cervinia); 9° Andrea Lupato (Aosta Snowboard club); 13° Liam Michele Appendino (Sc Crammont MB). Nei Ragazzi femminile, vittoria di Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur)seguita da Stella Maria Angeli e Giada Meneghini.

In campo maschile, seconda e terza piazza a Emanuele Di Matteo (We Snowboard Cervinia) e Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur) nella gara vinta da Federico Giovannini. Quarta posizione per Pietro Michele Turco (WeSnowboard Cervinia); 6° e 7° Francesco Colombo (Snow Team Courmayeur) e George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia); 10° Emanuele Casi (Snow Team Courmayeur);12° Filippo Colombo (Snow Team Courmayeur).