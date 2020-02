Scialpinismo: Il campione del Mondo Robert Antoniol all'Epik Ski Tour di St-Rhèmy-en-Bosses

Robert Antoniol, Campione del Mondo in carica di scialpinismo parteciperà alla tappa valdostana di EPIC Ski Tour Trofeo Fiou, gara in programma dal 14 al 16 febbraio, gara in memoria dei due fratelli Fiou.

La gara partirà da Saint-Rhèmy-en-Bosse e si snoderà lunghe lungo i percorsi nella Valle del San Bernardo. Sabato 15 i concorrenti dovranno affrontare 16.4 km con inizio e fine al Foyer de Fond a Flassin, mentre domenica 16 febbraio vi sarà organizzato un tour guidato alla portata di tutti. appuntamenti da non perdere prima di concentrarsi sulla terza tappa.

EPIC Ski Tour collabora con la startup Vaia Wood che ha l’obiettivo di recuperare gli alberi abbattuti in Trentino durante la tempesta del 2018 (8,5 milioni di metri cubi di legno caduti). Il progetto di Giorgio Leonardelli, Gabriele Motter e Alice Tonelli riguarda un particolare amplificatore per telefonino, realizzato a mano da esperti falegnami, con i vari pezzi a differenziarsi gli uni dagli altri a seconda delle caratteristiche venature del legno.