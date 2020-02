Fondo: Pellegrino ai piedi del podio nella sprint TC di Falun

Federico Pellegrino sfiora il podio nella sprint a tecnica classica maschile di Coppa del mondo a Falun, in Svezia. Il campione valdostano è stato preceduto nella finale a sei dai norvegesi Paal Goldberg ed Erik Valnes, con il russo Alexander Bolshunov ad occupare il terzo e ultimo gradino del podio. Pellegrino, che nel corso della stagione si è piazzato secondo a Planica e Lenzerheide ma in tecnica libera, è al secondo piazzamento ai piedi del podio, dopo il quarto posto di Oberstdorf. Fuori nelle qualificazioni Maicol Rastelli, Francesco De Fabiani, Gilberto Panisi. "Siamo all'ottava sprint della stagione e mi sono fatto trovare pronto - dice Pellegrino - Era una gara particolare, in cui si doveva lavorare molto sulla velocità, abbiamo trovato la soluzione giusta con i materiali per competere con i migliori. Sono soddisfatto del risultato, anche se la classifica di specialità mi fa arrabbiare per i punti che ho perduto a Dresda, voglio continuare così sino a fine stagione e poi tirare le somme, anche se il calendario propone tre tappe in classico e tre in pattinato dove posso raccogliere delle soddisfazioni".



La classifica generale vede Bolshunov approfittare dell'assenza dell'infortunato Johannes Klaebo per allungare a 1517 punti contro i 1222 del norvegese, la graduatoria di specialità vede invece Klaebo a quota 350 punti, seguito da Lucas Chanavat con 336 e Goldberg con 300, Pellegrino sale a 272 in quinta posizione.



La gara femminile ha registrato il trionfo dell'atleta di casa Linn Svahn, che ha concesso il tris dopo Dresda e Davos. Alle sue spalle la russa Natlia Nepryaeva e l'altra svedese Jonna Sundling. Fuori nei quarti di finale Greta Laurent, l'unica azzurra presente. La graduatoria vede in testa Therese Johaug con 1575 punti contro i 1167 della russa Natalia Nepryaeva e i 1952 della norvegese Heidi Weng. Domenica 9 febbraio si disputa una 15 km in tecnica libera maschile e una 10 km femminile in tecnica libera, entrambe con partenza a massa, che prendono il posto delle 30 km femminile e della 50 km che non è stato possibile preparare a scarsa della scarsa quantità di neve presente nella località.



Ordine d'arrivo sprint TC maschile Cdm Falun (Sve):

1 GOLBERG Paal 1990 NOR

2 VALNES Erik 1996 NOR

3 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS

4 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

5 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR

6 PETERSON Teodor 1988 SWE



32 RASTELLI Maicol 1991 ITA

34 DE FABIANI Francesco 1993 ITA

41 PANISI Gilberto 1994 ITA



Ordine d'arrivo sprint TC femminile Falun (Sve):

1 SVAHN Linn 1999 SWE

2 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS

3 SUNDLING Jonna 1994 SWE

4 LAMPIC Anamarija 1995 SLO

5 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR

6 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR

7 CALDWELL Sophie 1990 USA



23 LAURENT Greta 1992 ITA