Ecoturismo e divertimento nel New England, USA

L’ecoturismo è il modo più naturale di godere le bellezze di ogni continente nel pieno rispetto dell’ambiente. Nonostante ciò, si è diffusa un’idea per cui l’ecoturismo viene inteso come periodo di duro lavoro in una fattoria o agriturismo, magari in cambio di alloggio.

Da non confondere con il WWOOFing, pensato per esperienze rurali in fattorie biologiche, l’ecoturismo non è altro che una forma di turismo sostenibile, oggi diffuso in tutto il mondo per offrire puro divertimento alla scoperta delle tradizioni di ciascun luogo nel massimo rispetto del patrimonio naturale e culturale.

Ogni nazione offre migliaia di luoghi dove avventurarsi ed entrare in simbiosi con la natura, e l’America è certamente ai primi posti per biodiversità, bellezza paesaggistica e percorsi naturalistici interessanti. Il New England è una regione che comprende sei stati, la cui maggiore città, Boston, è un centro vivace e molto importante in tutta la nazione. Per fare ecoturismo in New England non serve il visa USA, dato che i cittadini italiani possono recarsi negli States compilando la domanda ESTA, come previsto dal Visa Waiver Program, per soggiorni inferiori a 90 giorni.

Alla Scoperta del New England

Il New England è ricco di storia, villaggi interessanti e ricchi di sorprese, spiagge di granito e montagne colme di verde.

Saranno flora e fauna a farvi amare ogni aspetto della natura, incantando i vostri occhi tra una un tour all’interno dell’Arcadia National Park, sulla costa atlantica dello stato del Maine, e una giornata in rafting o canoa nella contea di Piscataquis, tra alci, cascate, magnifici laghi e incantevoli paesaggi.

Se pensate al cibo, questa parte del mondo vi offrirà menù ricchi di gusto e sapori di mare tipici della regione, così che dopo una lunga giornata tra parchi avventura e percorsi in bicicletta possiate rifocillarvi con un Red Flannel Hash, piatto tipico del New England.

Mohawk Trail Region

Impossibile perdersi alcune delle destinazioni più interessanti come il Mohawk Trail, regione del Massachusetts che include una rotta commerciale utilizzata un tempo dai nativi americani e oggi molto popolare tra i locali.

Qui sono presenti decine di luoghi in cui svolgere attività all’aperto: tra parchi avventura e luoghi per lo shopping, si ha la possibilità di scoprire il lato più classico del New England.

Rhode Island

Qui si può pedalare per miglia e miglia alla scoperta di un percorso naturalistico che si snoda tra la costa e i boschi da percorrere su rotaie.

Hiking in Massachusset

Il percorso hiking tra i più intriganti dello stato si trova a Nantucket, dove si scoprono la storia dell’isola, dei suoi primi abitanti e le strategie di conservazione delle specie animali che abitano la zona.

Dormire Green in New England

In questa parte degli States si trovano decine di resort e hotel impegnati nella lotta all’inquinamento che attuano misure di risparmio energetico, limitando l’utilizzo delle risorse locali già da molti anni.

Questo è fondamentale per tutti gli ecoturisti a cui sta a cuore l’ecosostenibilità sotto tutti i punti di vista.