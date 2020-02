Sci: Giorgia Collomb sul podio ad Ayas, Nadine Brunet vince a Pila

Nel SuperG valido per il circuito Gros Cidac, questa mattina, sulla Vascotcha di Antagnod/Champoluc, organizzato dallo Sc Val d’Ayas con in gara più di 150 atleti della categoria Ragazzi, trionfano Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’01”51) davanti a Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’02”60) e Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’04”94).

Al quarto posto Emilie Zani (Sc Chamois; 1’05”41) e in quinta posizione Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’05”62) e Pablo Nicolas Russi Sc Crammont M, (1’01”83) davanti al compagno di club Hervé Bieller (1’02”49) con piazza d’onore a Peter Corbellini (Sc Azzurri del Cervino; 1’02”34).

In quarta posizione Matteo Andreis (Sc Aosta; 1’02”94) e in quinta Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 1’03”27).

A Pila invece, sulla Leissé di Pila, con organizzazione dello Sc Chamolé centocinquanta concorrenti si sono dati battaglia in una prova di Slalom Gigante. Al femminile vittoria di Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’47”87) che ha proceduto Elisa Pilar Lucchini (Sc Azzurri del Cervino; 1’48”41) e la vercellese Alessia Minazzi (1’48”42). Al quarto posto Carole Agnelli (Club des Sports; 1’48”87) e quinta la spagnola Arrieta Rodriguez Elosegui (1’48”91). Sesta Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’49”06); 7° Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 1’50”12); 11° Héloïse Edifizi (Club des Sports; 1’52”65). Al maschile, miglior crono in entrambe le manche e gradino alto del podio a Benjamin Alliod (Cse; 1’44”71) seguito dalla coppia dello Sc Chamolé, Emile Boniface (1’45”27) e da Giacomo Bernardotti (1’45”54). In quarta posizione Andres Garcia (1’46”58) e, quinto Peter Bieller (Sc Val d’Ayas; 1’46”78). Sesto posto a Stéphane Béthaz (Sc Pila; 1’46”92); 7° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’47”69); 8° Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’47”75).