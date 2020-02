Scialpinismo: Dal 14 al 16 febbraio tappa valdostana Epic Ski Tour

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali informa che è stata presentata ieri a Milano la tappa valdostana dell’Epic Ski Tour, evento di scialpinismo che, accanto alla gara agonistica che avrà luogo sabato 15 febbraio, propone l’innovativa formula 4All, dedicata agli appassionati di questo sport, i quali avranno avranno a disposizione, dal 14 al 16 febbraio 2020, dei momenti in cui eseguire dei test di prova dei materiali e, in particolar modo, nella giornata di domenica 16 febbraio potranno affrontare il percorso di gara in totale sicurezza accompagnati da guide alpine del territorio.

Secondo il Presidente della Regione, la Valle d’Aosta è da sempre vicina agli sport outdoor, fra i quali lo scialpinismo, che rappresenta una della discipline in costante crescita. Il territorio valdostano, d’altronde, si presta appieno a questo tipo di randonnée, da affrontare in assoluta sicurezza, per godere degli aspetti paesaggistici e naturalistici delle nostre montagne. L’iniziativa 4All è importante perché consente di avvicinare gli appassionati a questa meravigliosa esperienza e la Valle d’Aosta ha voluto credere in quest’iniziativa proprio per contribuire a far conoscere la nostra regione sotto questo aspetto.

Gli eventi in programma si svolgeranno a Flassin, nell’alta Valle del Gran San Bernardo. La sezione agonistica interesserà il tracciato del Memorial Fiou, classica dello scialpinismo degli anni Ottanta, nata in ricordo dei fratelli Maurizio e Carlo Fiou, promesse dell’alpinismo valdostano scomparsi rispettivamente nel 1979 sulla Cresta del Leone, e nel 1985 nella tragedia del Lyskamm. Il percorso è lungo 16,4 km. e presenta un dislivello positivo di 1.600 metri.

I Comuni della Valle del Gran San Bernardo proporranno, per l’occasione, dei momenti di tradizione, cultura e gastronomia con la finalità di far conoscere il territorio agli appassionati scialpinisti, sia esperti che principianti, legati ad uno sport che esalta le caratteristiche naturali della nostra regione.

Epic Ski Tour è articolato in tre tappe: dopo Davos, il primo evento tenutosi in Svizzera dal 20 al 22 dicembre 2019, ora è la volta della Valle d’Aosta. Il circuito si concluderà a Trento Monte Bondone dal 6 all’8 marzo.

La tappa valdostana inizierà di fatto la sera di venerdì 14 febbraio con un Talk in programma alle ore 20 a Etroubles. Sempre il 14 febbraio sarà l’ultimo giorno per potersi iscrivere alla gara.