Scialpinismo: CdM; Maguet e Guichardaz al via della tappa di Berchtesgaden

Dopo l’esordio in Francia e l’approdo ad Andorra, la Coppa del Mondo di Scialpinismo sbarca, da venerdì 7 a sabato 9 febbraio a Berchtesgaden (Germania), dove saranno disputate la Vertical, l’Individuale e la Sprint.

Tra i convocati per le prove in Germania ci sono, tra gli altri, Nadir Maguet, Robert Antonioli, Matteo Eydallin, Davide Magnini, Giulia Compagnoni, Alba De Silvestro (Cse) e,negli Juniores, Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).

Nello staff tecnico anche Denis Trento.

GpI Sci alpino

Slalom Fis ieri martedì 4 febbraio a San Giovanni di Fassa (Trento), vinto dal finanziere altoatesino Alex Zingerle (1’47”31). Al 13° posto Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’49”75); 30° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’58”88).

EC Sci alpino

Raduno per la squadra di Coppa Europa di Sci alpino maschile – discipline veloci -, dal 6vall’11 febbraio, a Sella Nevea (Udine). Tra i convocati Guglielmo Bosca, Henri Battilani (Cse),Federico Simoni, Federico Paini (Cs Carabinieri); tra i tecnici presente anche Irvin Marta.