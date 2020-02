Sci: Il campione Kristoffersen si allena a Champorcher

Un atleta di fama mondiale sta arrivando sulle piste di Champorcher. Lo sciatore norvegese Henrik Kristoffersen, testa di serie in Coppa del Mondo di discesa, si allenerà a nel comprensorio che lambisce il Mont Avic giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, per prepararsi alle gare della tappa di Chamonix, che comprendono uno slalom sabato 8 ed un gigante parallelo domenica 9 febbraio.

Kristoffersen è in testa alla classifica generale e a quella di slalom, con le vittorie di Schladming e Levi, mentre è al secondo posto in quella di gigante, specialità in cui ha vinto la tappa in Alta Badia e ha conquistato altri cinque podi minori.