Sci alpino: GP Italia; Sophie Mathiou sul podio Aspiranti a Cortina

Ha detto bene anche alla Valle d'Aosta il Gigante Fis femminile disputato a Cortina d’Ampezzo (Belluno), valido per il Grand PrixItalia, vinto dalla bergamasca dell’Esercito, Roberta Midali, con le valdostane Sophie Mathiou e Annette Belfrond che chiudono al terzo e quarto posto della classifica Aspiranti.

Roberta Midali (Cse; 2’16”11) ha preceduto la svizzera Vanessa Kasper (2’16”19) e latedesca Fabiana Dorigo (2’16”38). Al 17° posto Lara Della Mea (Cse); 22° Lucia Pizzato (Cse);23° Anita Gulli (Cse); 25° Carlotta Saracco (Cse); 28°, 5° GpI, Carole Agnelli (Club desSports; 2’20”83); 29° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 2’21”07; 6° GpI); 35° Annette Belfrond (Sc Crammont MB; 2’21”97; 11° GpI); 36° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 2’22”49; 12° GpI); 42°Nadine Brunet (Sc Aosta; 2’23”64); 45° Camilla Dooms (Sc Crammont MB; 2’24”20). In vetta alla graduatoria del Grand Prix, 10° assoluta, l’altoatesina Emmi Frenademez.

GpI Sci alpino

Il poliziotto emiliano Giulio Zuccarini (1’56”21) ha vinto, ieri, a San Giovanni di Fassa (Trento) il Gigante Fis maschile, valido per il Grand Prix Italia. in 31esima posizione Emile Boniface (Sc Chamolé; 2’000”21); 64° Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 2’04”94).

OpaCup Sci nordico

Tappa di OpaCup, dal 7 al 9 febbraio, a Tarvisio (Friuli), con in programma la Sprintskating, l’Individuale in classica e la Mass Start skating. Alle gare del sabato e della domenica saranno al via anche Federica Cassol (Cse), Jacques e Didier Chanoine (Sc Valdigne MB).