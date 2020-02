Sci: Brignone: "Ho scaricato in pista tutta la rabbia accumulata per l'uscita di Bansko"

C'è grande soddisfazione in casa Italia al termine del supergigante femminile di Sochi che regala alla formazione diretta da Gianluca Rulfi un'altra grande doppietta.

Federica Brignone ha dimostrato di essere nel momento migliore della carriera in una stagione che le ha regalato il quarto trionfo e l'ottavo podio.

"Dopo l'esito del supergigante di settimana scorsa a Bansko in cui sono caduta quando era veramente ad un passo dalla vittoria, volevo veramente riprendermi ciò che avevo perduto - racconta la valdostana -. Sochi non si adatta troppo alle mie caratteristiche, è una pista molle, senza particolari pendenze, la velocità era relativamente bassa, ma ho provato ugualmente a spingere.

Ho commesso un grossissimo errore a metà del percorso, guardando i tempi mi sono resa conto di avere lasciato per strada oltre mezzo secondo, tuttavia l'obiettivo era affrontare ogni curva al 100% ed è stato quello che ha fatto la differenza Nella parte conclusiva si scivolava tanto, sotto la neve era devastata. Sono contenta che siamo riuscite a correre dopo tutte le cancellazioni di questi giorni, sono due anni che gli organizzatori si impegnano per riuscire a farci partire, sabato hanno ribagnato completamente il tracciato svolgendo un lavoro eccezionale, sono contenta di essere venuta in Russia perchè sono stata a lungo indecisa, ho deciso solamente all'ultimo. Mi godo questo felice momento, indosso il pettorale rosso in tre specialità, ho già fatto il mio personale record di punti in carriera, significa che le scelte prese con lo staff e il lavoro svolto quest'anno mi stanno permettendo di essere competitiva in tutte le condizioni.

Non mi fermo certamente qui, nel resto della stagione ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere, sono orgogliosa di essere comunque vicina alla Shiffrin anche se non penso alla classifica generale, lei ha troppi slalom nei quali può fare cveramente la differenza nei confronti della sottoscritta, per cui continuo a guardare gara per gara, manche dopo manche. L'importante è che continui a divertirmi come sto facendo".

Tutti i numeri di Federica Brignone dalla A alla Z

Di seguito tutti i numeri della carriera di Federica Brignone



14/07/1990 - Data di nascita

Milano - Luogo di nascita

La Salle (Ao) - Residenza

Daniele - Nome del padre

Maria Rosa - Nome della mamma

Davide - Nome del fratello

Centro Sportivo Carabinieri - Società di appartenenza

220 - Le presenze in Coppa del mondo

28/12/2007 - Esordio in Cdm nel GS di Lienz, non si qualificò per la 2a manche

28/11/2009 - Primo podio in carriera, terzo posto nel GS di Aspen

36 - Podi complessivi in Coppa del mondo, dietro a Kostner (51) e Compagnoni (44)

14 - Le vittorie in Coppa del mondo

955 - I punti sinora conquistati nella Cdm 2019/20, record personale

895 - Il precedente record personale di punti realizzato nel 2016/17

1197 - Il record di punti realizzati da Sofia Goggia nella Cdm 2016/17

3 - Le discipline in cui ha vinto in Cdm: 7 giganti, 2 supergiganti, 4 combinate alpine

2 - Le italiane ad avere vinto in almeno 3 discipline: Deborah Compagnoni e Federica Brignone

4 - Le diverse discipline in cui è salita sul podio in Cdm: supergigante, discesa, gigante, combinata alpina

1 - Le coppe di specialità vinte in Cdm: combinata alpina 2018/19

3 - I podi conquistati nelle classifiche finali di specialità in Cdm: 2a AC 2016/17, 3a AC 2017/18, 1a AC 2018/19

1 - Le medaglie olimpiche: bronzo GS PyeongChang (Kor) 2018

1 - Le medaglie mondiali: argento GS Garmisch (Ger) 2011