Golf: Il circolo Les Iles alza bandiera bianca e chiude

Avrebbe dovuto durare sino al 2030 la concessione per l’area sportiva Les Iles tra Brissogne e Quart, dotata di un campo da golf a nove buche, una piscina ed un bar ristorante. Invece la società Ludus, che l’aveva in concessione dai due Comuni e dalla Consorteria di Villefranche, proprietaria di gran parte del terreno, ha comunicato l’intenzione di risolvere il contratto.

All’origine della decisione un lungo contenzioso tra società ed Amministrazioni, recentemente conclusosi con sentenza favorevole ai Comuni. Conseguentemente si è sciolta anche l’associazione sportiva dilettantistica Golf Les Iles, guidata dal commercialista e presidente di Finaosta Andrea Leonardi, affiliata alla Federazione, che contava circa duecento soci. Per questi ultimi, in vista dell’imminente avvio di stagione è importante trovare una nuova affiliazione.

Il cosiddetto ‘laghetto di Brissogne’ sui cui l’area sportiva insiste, era negli anni ’80 una frequentatissima meta estiva per le famigli aostane che vi trovavano ampi spazi per un picnic e per la tintarella; sullo specchio d’acqua non era difficile vedere gruppi di canoisti o amanti del windsurf che si allenavano.

Adesso Comuni e consorteria sono alla ricerca di una soluzione tampone, e prima ancora, mirano a tornare in possesso dell’area.