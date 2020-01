Fondo: Pellegrino al sesto centro consecutivo nella sprint dei Campionati Italiani di Spiazzi di Gromo. Scardoni regina fra le donne

Ha preso il via sulle montagne orobiche il Bergamo Ski Tour, la due giorni di gare nazionale che assegnano i titoli italiano. Ad aprire le danze una sprint in tecnica classica sulla pista di Spiazzi di Gromo, che ha registrato il successo del favorito Federico Pellegrino.

Il valdostano, che difende i colori delle Fiamme Oro Moena, ha ottenuto lo scudetto numero sette (sesto consecutivo) della carriera, precedendo nella finalissima a sei Maicol Rastelli (Centro Sportivo Esercito) e Simone Daprà (Fiamme Oro Moena), quest'ultimo si è assicurato pure il titolo under 23. In campo femminile primo trionfo per Lucia Scardoni.

La veronese delle Fiamme Gialle ha preceduto le commilitoni Greta Laurent e Francesca Franchi, quarta e fuori dal podio Caterina Ganz, seguita da Cristina Pittin. Fra le under 23 il successo è andato a Franchi davanti a Pittin.