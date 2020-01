Trail: A Saint-Oyen il goliardico 'Arrancaslimba' sulla neve battuta

Appuntamento affermatosi con successo dalla prima edizione del 2017, è in programma per sabato 8 febbraio lil quarto trail goliardico 'Arrancaslimba', versione invernale dell’Arrancabirra.

Partenza alle 18, 30 dallo start del Nouveau Foyer di Flassin, a Saint-Oyen, e arrivo allo stesso traguardo entro due ore e mezza, dopo aver percorso indossando abiti a tema un tracciato di sei chilometri e 300 metri di dislivello le cui tappe 'obbligate' sono ristori a base di birra.

I concorrenti dovranno affrontarsi sulla neve battuta delle piste da fondo e in coppia, legati e muniti di sci con pelli, ramponcini o ciaspole in abbigliamento “Ski d’antan” ovvero richiamando la storica 'Mezza Slimba' che si correva decenni or sono tra i borghi della vallata del Gran San Bernardo. Sei i punti ristoro dislocati lungo il percorso. all’arrivo attendon gli atleti la cena, le premiazioni e DJ set con Lorenzo Aldini. Saranno premiate le prime coppie composte da soli uomini e da sole donne e la prima coppia mista, con in più il premio “stravaganti” ai due abiti più eccentrici. Le iscrizioni si effettuano entro il 6 febbraio sul portale www.100x100trail.com.