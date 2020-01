Sci: Lani si aggiudica il Gp Italia junior di Pila, Albano leader della classifica assoluta

Giulia Albano è stata la più veloce nel superG FIS disputato a Pila (Ita). La 20enne ha bruciato per tre centesimi Elena Dolmen, mentre è leggermente più attardata Sofia Pizzato, terza a poco più di un decimo. Settima posizione per la classe 2001 Federica Lan, che può gioire per la vittoria della tappa odierna del Gp Italia junior. La 18enne dello Ski College Veneto è risultata prima nella speciale classifica dedicata a coloro che sono nati tra il 1999 ed il 2003 e non appartenenti alle squadre nazionali: la seguono Nicole Kostner Nogler e Maria Ginevra Berta.



Ordine d'arrivo SG FIS femminile Pila (Ita):

1. ALBANO Giulia ITA 1999 1:04.66

2. DOLMEN Elena ITA 1997 +0.03

3. PIZZATO Sofia ITA 1998 +0.12

4. GUNNARSTEDT Nadja SWE +0.47

5. MUZAFERIJA Elvedina BIH +0.72

6. GALLI Jole ITA 1995 +0.87

7. LANI Federica ITA 2001 +0.88 (1a GP Italia Giovani)

8. NOGLER KOSTNER Nicole 2001 ITA +1.18 (2a GP Italia Giovani)

9. BERTA Ginevra Maria ITA 2000 +1.29 (3a GP Italia Giovani)

10. INSAM Denise ITA 2002 +1.30



11. GIUNTI Marta ITA 1997 +1.31

12. ZANONER Monica ITA 1999 +1.36

14. RIGATTI DI GRAZIA Amelia ITA 2002 +1.54

15. AGNELLI Carole ITA 2001 +1.57

16. RUNGGALDIER Teresa ITA 1999 +1.75

17. COSTATO Beatrice ITA 2000 +1.82

17. ZAVATARELLI Aurora 2003 +1.82

19. ANGELINI Greta ITA 2003 +1.86

20. PADULANO Ludovica Maria ITA 2001 +1.89