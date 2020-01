CpI Sci nordico: Ollier, Bonino e Philippot in bella evidenza a Pragelato

A corollario della OpaCup di Fondo, sabato pomeriggio, a Pragelato (Torino) è andata in scena anche l’Individuale in classica – 10 km f, 15 km m – valido per la Coppa Italia Giovani,dove si registrano le buone prestazioni di Aline Ollier, Federico Bonino e André Philippot.

Al femminile, successo della bergamasca Lucia Insonni (36’35”7). Al quinto posto Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 38’11”3); 8° Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso; 38’45”8); 10°Axelle Vicari (Gs Godioz; 39’12”8); 12° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 40’34”1); 14° NadineLaurent (Sc Gressoney MR; 41’01”7).

Nella competizione maschile, terzo gradino del podio per Federico Bonino (Gs Godioz; 47’35”2) a soli 4”3 dal vincitore, il carabiniere altoatesino Benjamin Schwingshackl (47’30”9) e a 2”1 dalla seconda piazza, occupata dal domese Mauro Balmetti (47’33”1).

Sesta posizione per André Philippot (Gs Godioz; 48’25”0); 12° MaurizioMacori (Sc St-Barthélemy; 50’07”2); 31° e 32° Andrea Gradizzi (52’56”9) e Luca Brusaferro(53’39”6), entrambi del Gs Godioz; 38° Gerome Garin (Sc Valgrisenche; 55’00”6).

CpI Scialpinismo

Tappa di Coppa Italia, domenica 26, in Valtellina, inserita nella 48° Valtartano Ski Alp,gara che vedrà al via François e Laurent Battendier, Dennis Berthod, Valentina Bisazza, Chloé Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex) e Noemi Junod (Sc Valgrisenche).

CdM Sci velocità

Due giorni di raduno, oggi e domani, per la squadra di Coppa del Mondo di Speed skiing,a Vars (Francia) dove sono presenti Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino) e Ivan Origone(Sc Val d’Ayas), insieme a Valentina Greggio e a Emilio Giacomelli.

EC Snowboard

Due Snowboardcross validi per la Coppa Europa, sabato 25 e domenica 26, a Grasgehren(Germania) con tre azzurri al via; tra questi Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard club)accompagnati dal tecnico della nazionale, Nicola Bagliani.