Ciclocross: CdM; convocato Agostinacchio per prova Hoogerheide

Domenica 26 gennaio si terrà l’ultima tappa della Challenge targata UCI in quel di Hoogerheide, nei Paesi Bassi. Saranno presenti anche Mathieu van der Poel e Wout Van Aert, i quali si presentano al via per rifinire la condizione in vista dei Mondiali, ma, ovviamente, anche per vincere, il primo in particolar modo dato che questa è la gara dedicata a suo padre Adrie.

Tra i dieci convocati per la Coppa del Mondo di Ciclocross di domenica 26 gennaio, a Hoogerheide Provincie Noord-Brabant (Olanda) c'è anche il nostro Filippo Agostinacchio che corre con il Team Bramati).

La situazione, per quanto concerne gli uomini Elite, è ormai delineata, con Toon Aerts che salvo infortuni non dovrebbe avere problemi a conquistare il successo, dato che ha oltre 40 punti di vantaggio su Eli Iserbyt. Diverso, invece, il discorso in campo femminile dove la leader Ceylin del Carmen Alvarado ha appena 5 punti di margine su Annemarie Worst.