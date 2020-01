Sci alpino: allo Sc Crammont MB la Coppa Bordet Ceramiche

Questa mattina, sulla ‘Del Bosco” di Champorcher per il Gigante organizzato dallo Sc Mont Glacier, che ha visto al cancelletto di partenza 220 concorrenti. In palio, per la classifica per società, la Coppa Bordet Ceramiche, vinta dallo Sc Crammont MB davanti allo Sc Val d’Ayas e allo Sc La Thuile Rutor. A livello individuale vittorie di Giulia Pasquali e Pablo Nicolas Russi.

Nella competizione femminile, successo di Giulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor; 58”04) che ha preceduto Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 58”29; al primo anno in categoria) e Sofia Pusceddu (Sc Mont Glacier; 58”78).

In quarta posizione Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 59”14) e, in quinta, Emilie Zani (Sc Chamois; 59”39). Al maschile, doppietta dello Sc Crammont MB grazie a Pablo Nicolas Russi (55”70) e Hervé Bieller (56”29) e terza piazza a Matteo Andreis (Sc Aosta; 56”47). Quarto Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 57”23) e 5° Thomas Miramonti (Sc Azzurri del Cervino; 58”07).