Fondo: De Fabiani torna tra i migliori dieci nella prova d'inseguimento a Nove Mesto

La tappa ceca di Nove Mesto ha riconsegnato all'Italia un Francesco De Fabiani tutto nuovo. Dopo il 16esimo posto raccolto nella prova nel sabato, il 26enne di Gressoney è riuscito a rientrare tra i migliori dieci nella Pursuit di 15 km che ha chiuso la due giorni di prova a Nove Mesto. Il fondista dell'Esercito ha raccolto altri punti importanti per rilanciarsi definitivamente dopo un periodo non facile a livello fisico. Chi non ha problemi a livello fisico è Alexander Bolshunov: il russo ha vinto anche la prova odierna consolidando il primo posto nella generale. A poco meno di 47 secondi c'è il norvegese Johannes Klaebo, seguito dal compagno di squadra Simen Kruger. Prova discreta per Giandomenico Salvadori, 25esimo, mentre Dietmar Noeckler è 32esimo a quattro minuti.



Nel campo femminile Therese Johaug ha centrato la vittoria riuscendo addirittura ad incrementare il vantaggio con cui è partita nella prova ad inseguimento rifilando così 1'04"8 alla russa Natalia Neprayeva, davanti alla norvegese Ingvild Oestberg. Quarta piazza per Weng Heidi, sul podio nella prova di sabato. Ancora punti importanti in ottica classifica per Anna Comarella, 23esima a 3'33"4, mentre Ilaria Debertolis si è fermata in 39esima posizione. Grazie al risultato odierno Johaug consolida la vetta nella classifica generale a quota 1409, 457 in più della connazionale Heidi Weng.



Ordine d'arrivo Pursuit TC 15 km Cdm Nove Mesto (Cze):

1. BOLSHUNOV Alexander RUS 37:01.3

2. KLAEBO Johannes NOR +46.7

3. KRUGER Simen NOR +47.2

4. ROETHE Sjur NOR +47.7

5. NISKANEN Iivo FIN +56.2

6. MELNICHENKO Andrey RUS +1:32.3

7. HYVARINEN Perttu FIN +1:43.6

8. TOENSETH Didrik NOR +1:43-7

9. GAILLARD Jean Marc FRA +1:46.6

10. DE FABIANI Francesco ITA +2:26.2



25. SALVADORI Giandomenico ITA +3:37.2

32. NOECKLER Dietmar ITA +4:00.3



Ordine d'arrivo Pursuit 10 km TC femminile Nove Mesto (Cze):

1. JOHAUG Therese NOR 26:49.7

2. NEPRAYEVA Natalia RUS +1:04.8

3. OESTBERG Ingvild NOR +1:06.0

4. WENG Heidi NOR +1:06.0

5. PARMAKOVSKI Krista FIN +1:49.1

6. ANDERSSON Ebba SWE +1:49.4

7. NISKANEN Kerttu FIN +1:56.7

8. RAZYMOVA Katerina CZE +1:59.9

9. HAGA Ragnhild NOR +2:06.8

10. DIGGINS Jessica USA +2:12.0



23. COMARELLA Anna ITA +3.33.4

39. DEBERTOLIS Ilaria ITA +4:34.2