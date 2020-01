Fondo: De Fabiani torna e va a punti

Chi si aspettava sorprese è rimasto ancora una volta deluso. Therese Johaug si è imposta con autorità anche nella 10 km a tecnica libera femminile andata in scena a Nove Mesto, in Repubblica. La norvegese è rimasta in testa dall'inizio alla fine, rifilando 32"7 alla russa Natalia Neprayeva, quest'ultima brava nel superare agli 8,5 km Heidi Weng, a lungo dietro alla compagna di squadra ma in calo nel finale. In casa Italia prosegue il momento positivo di Anna Comarella, 21esima e ancora a punti dopo un Tour de Ski brillante, mentre è 32esima Ilaria Debertolis. La poliziotta di Transacqua ha disputato una prova più che positiva, non riuscendo per un soffio a rientrare tra le migliori trenta.



In campo maschile a dettare legge nella 15 km a tecnica libera è stato il russo Alexander Bolshunov, bravo nel superare il finlandese Ivo Niskanen di 24"3 e a consolidare così il primo posto nella classifica generale della Cdm conquistato in Val di Fiemme ai danni di Johannes Klaebo, oggi settimo. Il norvegese Sjur Roethe, attardato di 40 secondi, ha completato il podio. Notizie confortanti per il team azzurro arrivano da Francesco De Fabiani, al rientro dopo alcune gare di assenza. Il 26enne di Gressoney ha conquistato un buon 16esimo posto a 1'38"2, nessun punto invece per Giandomenico Salvadori e Dietmar Koeckler. Donne e uomini saranno di nuovo protagonisti nella giornata di domenica con altre due prove distance, questa volta ad inseguimento.



Ordine d'arrivo 10 km TL femminile Cdm Nove Mesto (Cze):

1. JOHAUG Therese NOR 23:51.6

2. NEPRAYEVA Natalia RUS +32.7

3. WENG Heidi NOR +40.3

4. DIGGINS Jessica USA +48.5

5. HAGA Ragnhild NOR +48.8

6. OESTBERG Ingvild NOR +49.7

7. PARMAKOVSKI Krista FIN +51.0

8. LUNDGREN Moa SWE +58.1

9. ANDERSSON Ebba SWE +1:04.3

10. RAZYMOVA Katerina CZE +1:07.6



21. COMARELLA Anna ITA +1:41.8

32. DEBERTOLIS Ilaria ITA +2:06.3



Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Cdm Nove Mesto (Cze):

1. BOLSHUNOV Alexander RUS 33:45.0

2. NISKANEN Ivo FIN +24.3

3. ROETHE Sjur NOR +40.0

4. MELNICHENKO Andrey RUS +54.0

5. GAILLARD Jean Marc FRA +55.8

6. HYVARINEN Perttu FIN +1:01.0

7. KLAEBO Johannes Hoesflot NOR +1:12.4

8. KRUEGER Simen Hegstad NOR +1:13.0

9. CHERVOTKIN Alexey RUS +1:14.8

10. TOENSETH Didrik NOR +1:21.4



16. DE FABIANI Francesco ITA +1:38.2

32. SALVADORI Giandomenico ITA +2:36.2

43. NOECKLER Dietmar ITA +3:03.0