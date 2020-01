Renè De Silvestro trionfa nel gigante di Veysonnaz. Prima vittoria in car

Prima vittoria in carriera per Renè De Silvestro nel gigante di Coppa del Mondo nella categoria sitting. Giornata storica per l'azzurro che mette tutti i rivali dietro compreso il campione paralimpico della disciplina Jesper Pedersen (secondo). Il ventitreenne veneto dello Sci Club Drusciè ha tinto d'azzurro le nevi di Veysonnaz con due manche superlative e si è regalato il successo numero uno in carriera.

"Sono felicissimo e contento di aver battuto quegli avversari che volevo battere da un po' di tempo: finalmente, ce l'ho fatta - ha dichiarato euforico Renè -. La cosa bella è che mi sentivo già molto in forma e pronto, ora è arrivata questa vittoria e spero che ne arriveranno altre. L'obiettivo di quest'anno è la Coppa di specialità in gigante: voglio averla a tutti i costi o mi arrabbio".

Non ha tardato ad arrivare il tweet del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli che, dopo essersi complimentato, ha rilanciato: "Sono sicuro che ci regalerà altre gioie"

L'altra bella notizia di giornata è il quarto secondo posto in altrettanti giorni tra i Visually Impaired per Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli.

Chiusa la trasferta di Veysonnaz gli azzurri partiranno alla volta di Prato Nevoso, per l'attesissima tappa casalinga con tre slalom in tre giorni dal 15 al 18 gennaio.