Sci nordico: verso i Mondiali Master di fondo Cogne e la Valle d’Aosta si preparano al grande evento

Solo 50 giorni separano Cogne dal grande evento invernale. Poche settimane dopo la MarciaGranParadiso, la località turistica valdostana ospiterà i Campionati Mondiali Master di fondo.

Centinaia di atleti e accompagnatori arriveranno per vivere da protagonisti una manifestazione che va oltre l’agonismo. Dal 5 al 14 marzo sui Prati di Sant’Orso saranno assegnate le medaglie individuali e di staffetta, prima di tuffarsi nell’accogliente programma collaterale che il comitato organizzatore sta mettendo a punto. Cene, gite, visite e appuntamenti enogastronomici renderanno unica questa esperienza.

Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 15 febbraio; tutte le richieste dovranno passare attraverso il portale Datasport con qualche accortezza in più per gli italiani che saranno obbligati a inoltrare al direttore nazionale Giacomo Camozzini la copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica e la copia della tessera Fisi. Sul sito internet della manifestazione è disponibile l’informativa completa con tutte le indicazioni utili.