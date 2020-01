Scialpinismo: L'Italia dello sci alpinismo scrive la storia agli YoG di Losanna; oro per Baldini nella sprint, argento per Tomasoni e Berra

Tre medaglie in un colpo solo, le prime della storia. Lo sci alpinismo ha regalato grandi emozioni all'Italia nei Giochi Olimpici Invernali di Losanna, come testimoniato dall'oro e dai due argenti conquistati da Rocco Baldini, Luca Tomasoni e Silvia Berra. Il primo, classe 2002 e già ad un soffio dal bronzo nell'individuale d'apertura dello scorso venerdì, è arrivato davanti a tutti nella sprint odierna beffando in finale il 17enne compagno di squadra Luca Tomasoni, staccato di 7"87. Può festeggiare anche la Spagna con il terzo posto di Ot Martinez Ferrer.



Grandi emozioni sono arrivate nella gara femminile: merito di Silvia Berra, che si è piazzata al secondo posto nella sprint femminile, conquistando così una prestigiosa medaglia d'argento. La scialpinista della Polisportiva Albosaggia, quinta nella prova individuale, ha concluso come meglio non poteva una giornata iniziata bene sin dalle prime fasi ad eliminazione diretta come dimostra il miglior tempo ottenuto nelle semifinali davanti alla compagna di squadra Erika Fanelli.



La classe 2002, grazie al crono di 3'22"45, è finita dietro solo alla spagnola Maria Diez Costa, più veloce di 2"53. Terzo gradino del podio per la francese Margot Ravinel attardata di 3"40. Ha partecipato alla sprint finale anche l'altra azzurra Erika Sanelli: la 16enne è arrivata quinta al traguardo con il tempo di 3'41"29. La squadra azzurra non ha intenzione di fermarsi e cercherà di ottenere altri preziosi piazzamenti anche nella staffetta mista di martedì 14 gennaio.



Ordine d'arrivo Sprint maschile Losanna (Sui):

1. BALDINI Rocco ITA 2:30.14

2. TOMASONI Luca ITA +7.87

3. FERRER Martinez Ot ESP +13.14

4. TRITSCHER Julian aut +14.43

5. RADUA IVERN Marc ESP +17.13

6. PHILIPPOV Nikita RUS +5:14.58



Ordine d'arrivo Sprint femminile Yog Losanna (Sui):

1. COSTA DIEZ Maria ESP 3:22.45

2. BERRA Silvia ITA +2.53

3. RAVINEL Margot FRA +3.40

4. SUOLANG Quzhen CHN +10.55

5. SANELLI Erika ITA +18.84

6. ULRICH Caroline SUI +28.25