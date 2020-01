OG Sci alpino: Sophie Mathiou quinta nella Combinata di Losanna

Recupera sette posizioni e vede il podio distante soltanto 24/100 Sophie Mathiou alla conclusione dello Slalom che ha assegnato il titolo di Combinata alpina ai Giochi olimpici giovanili invernali di Losanna 2020, gara disputata a Les Diablerets (Svizzera).

Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’35”09), ieri 12° in SuperG, fa segnare il quinto tempo tra i pali stretti, crono che non le consente di salire sul podio e le consegna il quinto posto nella Combinata. La vittoria è andata all’austriaca Amanda Salzgeber (1’33”74; 4° in SuperG), che precede il bronzo di ieri, la carneade israeliana Noa Szollos (1’34”89) e terza la svizzera, ieri oro, Amelie Klopfenstein (1’34”85), con quarta la slovacca Rebeka Jancova (1’34”87; 8°).

Si difende Alice Calaba (Sc Gressoney MR), 14° con il crono di 1’36”85; non ha invece concluso la gara Annette Belfrond (Sc Crammont MB).